Nas ruas, o ritmo do combate à criminalidade é medido pelo ponteiro do relógio. Ao longo do primeiro quadrimestre deste ano, as forças de segurança tiraram de circulação uma média de um suspeito a cada 39 minutos na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba), a recordista em homicídios em São Paulo.
Ao todo, entre janeiro e abril, 4.425 pessoas foram detidas em flagrante ou por força de mandados judiciais (o que equivale a quase 37 detidos por dia).
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O indicador engloba a prisão de criminosos e a apreensão de menores de idade em conflito com a lei. Desse total geral acumulado nos primeiros 120 dias do ano, 4.011 eram adultos que acabaram atrás das grades e 414 eram adolescentes infratores capturados pelas equipes policiais.
O trabalho operacional resultou na retirada de circulação de quase três armas de fogo por dia (média de 2,74), totalizando 329 armamentos apreendidos no período.
Combate ao tráfico impulsiona prisões e apreensões de menores
Quando comparado ao primeiro quadrimestre de 2025, o mesmo período deste ano apresentou uma alta na atividade operacional. O número de flagrantes lavrados pelas polícias subiu 13,4%, saltando de 2.252 para 2.554 registros.
O principal motor desse crescimento foi o combate ao tráfico de entorpecentes. As ocorrências ligadas ao tráfico subiram de 915 nos primeiros quatro meses do ano passado para 1.036 casos no mesmo período deste ano (aumento de 13,2%). O porte de drogas para consumo pessoal também teve alta de 10,7% (de 251 para 278 casos).
O reflexo desse cerco policial aparece de forma nítida na discriminação detalhada dos detidos em 2026:
- Criminosos presos em flagrante: 2.510 homens e mulheres foram presos no ato do crime (alta de 4,4% contra 2.403 em 2025).
- Criminosos presos por mandado: outros 1.501 criminosos procurados pela Justiça foram capturados (uma leve queda de 4,5% contra 1.572 no ano anterior).
- Menores em flagrante: O dado mais alarmante do balanço foi a apreensão de adolescentes cometendo crimes, que disparou 42,8%, indo de 252 para 360 ocorrências.
- Menores por mandado: 54 adolescentes foram apreendidos por ordens judiciais prévias (alta de 5,8% contra 51 em 2025).
Queda na apreensão de armas e recuperação de veículos
Por outro lado, o relatório das forças de segurança aponta uma retração em indicadores de apreensões e recuperações de bens no primeiro quadrimestre. O volume de armas de fogo apreendidas caiu 25,7%, recuando de 443 no ano passado para 329 em 2026. O porte ilegal de armas seguiu a mesma tendência, com queda de 21,7% (de 221 para 173 casos).
O setor de roubos e furtos de veículos também viu o índice de restituição diminuir na região. Nos primeiros quatro meses de 2025, a polícia havia recuperado 652 veículos, enquanto no primeiro quadrimestre deste ano o número foi de 491 (uma redução de 24,6%).
O volume de investigações formais avançou para garantir que os suspeitos permaneçam detidos: o total de inquéritos policiais instaurados cresceu 6,1%, superando a marca de 10.142 procedimentos abertos no quadrimestre contra 9.551 no ano passado.