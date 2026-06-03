Nas ruas, o ritmo do combate à criminalidade é medido pelo ponteiro do relógio. Ao longo do primeiro quadrimestre deste ano, as forças de segurança tiraram de circulação uma média de um suspeito a cada 39 minutos na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba), a recordista em homicídios em São Paulo.

Ao todo, entre janeiro e abril, 4.425 pessoas foram detidas em flagrante ou por força de mandados judiciais (o que equivale a quase 37 detidos por dia).

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