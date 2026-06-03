03 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PRISÃO

Polícia apreende grande quantidade de drogas e prende 3 na região

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Droga apreendida
Droga apreendida

A Polícia Civil prendeu três pessoas e apreendeu uma grande quantidade de drogas durante uma operação realizada em Ubatuba. A ação ocorreu após investigação iniciada a partir de denúncia anônima.

Segundo a Polícia Civil, equipes realizaram monitoramento em uma área de mata no bairro Ipiranguinha, onde localizaram pontos usados para esconder entorpecentes em uma trilha. As drogas estavam enterradas em buracos e armazenadas em tonéis.

Durante a operação, foram apreendidas porções de maconha, crack, cocaína e K9, além de balanças de precisão, celulares, embalagens e outros materiais usados no preparo e na comercialização dos entorpecentes.

Três pessoas foram detidas e encaminhadas à Delegacia de Ubatuba, onde permaneceram à disposição da Justiça.

O material apreendido foi levado para perícia, e as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários