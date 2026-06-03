A Polícia Civil prendeu três pessoas e apreendeu uma grande quantidade de drogas durante uma operação realizada em Ubatuba. A ação ocorreu após investigação iniciada a partir de denúncia anônima.

Segundo a Polícia Civil, equipes realizaram monitoramento em uma área de mata no bairro Ipiranguinha, onde localizaram pontos usados para esconder entorpecentes em uma trilha. As drogas estavam enterradas em buracos e armazenadas em tonéis.

Durante a operação, foram apreendidas porções de maconha, crack, cocaína e K9, além de balanças de precisão, celulares, embalagens e outros materiais usados no preparo e na comercialização dos entorpecentes.