A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu três pessoas em flagrante por contrabando de medicamentos emagrecedores em um carro. Ao todo, foram apreendidas 220 caixas do medicamento, totalizando cerca de 880 ampolas.
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Os ocupantes do veículo informaram que haviam saído de Foz do Iguaçu (PR) com destino ao Rio de Janeiro (RJ), provavelmente passando pelo Vale do Paraíba.
Segundo a PRF, eles apresentaram versões contraditórias sobre detalhes da viagem, o que motivou uma fiscalização mais minuciosa.
A ação ocorreu no km 525 da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Barra do Turvo (SP), na tarde de terça-feira (2), quando a equipe abordou um veículo Renault Logan.
Durante a inspeção, os policiais identificaram indícios de manipulação no painel frontal do veículo. Ao removerem a tampa do compartimento, localizaram diversas embalagens ocultas contendo medicamentos emagrecedores à base de tirzepatida, sem documentação fiscal e sem autorização dos órgãos competentes de vigilância sanitária.
O condutor e as duas passageiras foram presos em flagrante e encaminhados, juntamente com os produtos apreendidos e o veículo, à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacupiranga (SP).