A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu três pessoas em flagrante por contrabando de medicamentos emagrecedores em um carro. Ao todo, foram apreendidas 220 caixas do medicamento, totalizando cerca de 880 ampolas.

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Os ocupantes do veículo informaram que haviam saído de Foz do Iguaçu (PR) com destino ao Rio de Janeiro (RJ), provavelmente passando pelo Vale do Paraíba.