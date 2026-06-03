Uma operação de fiscalização em Jacareí resultou na interdição de um bar e de um salão de festas, na autuação de uma adega e na apreensão de quatro veículos.
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A operação foi realizada pela GCM (Guarda Civil Municipal), pelo Departamento de Fiscalização de Posturas e pela Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, no último dia 30 de maio.
No bairro São João, foi identificado um salão onde ocorria uma festa com cerca de 100 pessoas. Havia uma estrutura para shows com palco, bares e mesas. O local foi interditado por não ter autorização para sediar apresentações musicais, o que caracteriza atividade econômica divergente da autorizada em inscrição municipal. Durante a ocorrência, 30 veículos foram abordados e três motocicletas foram apreendidas.
Já no bairro Parque dos Príncipes, um bar foi interditado por apresentar documentação irregular. Nas proximidades, havia um veículo sem licenciamento, que foi recolhido ao pátio. No mesmo bairro, uma adega foi autuada por funcionamento fora do horário permitido.
Segundo a Prefeitura de Jacareí, as ações de fiscalização seguem em diversas regiões para garantir segurança e ordem pública.