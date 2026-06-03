Uma operação de fiscalização em Jacareí resultou na interdição de um bar e de um salão de festas, na autuação de uma adega e na apreensão de quatro veículos.

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A operação foi realizada pela GCM (Guarda Civil Municipal), pelo Departamento de Fiscalização de Posturas e pela Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, no último dia 30 de maio.