A Prefeitura de Guaratinguetá anunciou a abertura das inscrições para o sorteio de 42 unidades habitacionais populares no bairro Santa Luzia. A iniciativa é do programa estadual Casa Paulista, em parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), busca ampliar o acesso à moradia para famílias em condições de vulnerabilidade.
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Inscrições
As inscrições já estão abertas e representam uma oportunidade para famílias que sonham em conquistar a casa própria por meio de programas habitacionais de interesse social.
Podem participar famílias com renda entre um e dez salários mínimos. Além disso, é necessário que o candidato seja morador de Guaratinguetá há pelo menos cinco anos ou que trabalhe no município pelo mesmo período.
Os interessados devem consultar o edital para verificar todas as regras e condições de participação.
Moradias e distribuição
As moradias contam com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, distribuídos em uma área útil de 49 metros quadrados.
Segundo a CDHU, a distribuição das unidades seguirá os critérios definidos no edital, incluindo cotas reservadas para idosos, pessoas com deficiência, policiais e demanda geral. O sorteio será realizado pela própria companhia habitacional entre os inscritos que atenderem aos requisitos estabelecidos.