A Prefeitura de Guaratinguetá anunciou a abertura das inscrições para o sorteio de 42 unidades habitacionais populares no bairro Santa Luzia. A iniciativa é do programa estadual Casa Paulista, em parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), busca ampliar o acesso à moradia para famílias em condições de vulnerabilidade.

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Inscrições

As inscrições já estão abertas e representam uma oportunidade para famílias que sonham em conquistar a casa própria por meio de programas habitacionais de interesse social.