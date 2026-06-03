03 de junho de 2026
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OPORTUNIDADE

Caraguatatuba tem 100 vagas de emprego para início imediato

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
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O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba tem 100 vagas de emprego abertas para profissionais de diferentes áreas e níveis de escolaridade.

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As oportunidades contemplam funções como açougueiro, auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, balconista, cozinheiro, corretor de imóveis, designer gráfico, eletricista, enfermeiro, estagiário de administração, mecânico, motorista entregador, operador de caixa, padeiro, pizzaiolo, recepcionista, vendedor, vigilante e zelador, entre outras.

Como se candidatar

Os interessados devem consultar previamente os requisitos específicos de cada vaga no site oficial da Prefeitura de Caraguatatuba. A inscrição para seleção é feita presencialmente.

Moradores da região sul podem procurar o Cate (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor), localizado na avenida José Herculano, nº 7.495, no Travessão. Já os candidatos das regiões norte e centro devem se dirigir ao PAT, situado na Rua Taubaté, nº 520, no bairro Sumaré.

O atendimento ocorre presencialmente das 8h às 16h, com recebimento de currículos durante todo o período. Para participar dos processos seletivos, é necessário apresentar RG, CPF e currículo atualizado.

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