O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba tem 100 vagas de emprego abertas para profissionais de diferentes áreas e níveis de escolaridade.

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As oportunidades contemplam funções como açougueiro, auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, balconista, cozinheiro, corretor de imóveis, designer gráfico, eletricista, enfermeiro, estagiário de administração, mecânico, motorista entregador, operador de caixa, padeiro, pizzaiolo, recepcionista, vendedor, vigilante e zelador, entre outras.

Como se candidatar