A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (3) a Operação Lavada no Vale do Paraíba para investigar um esquema de mineração ilegal de areia e possíveis crimes ambientais na região.

A ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão em São José dos Campos e Caçapava, expedidos pela 3ª Vara Federal de São José dos Campos.

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