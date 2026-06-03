A cidade de São José dos Campos foi responsável por gerar 25% dos empregos criados no Vale do Paraíba em 2026, no período de janeiro a abril, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.

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O desempenho coloca a cidade na liderança do ranking de emprego na região, com 1.794 vagas abertas no quadrimestre – 41.133 admissões e 39.339 desligamentos.