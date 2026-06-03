A cidade de São José dos Campos foi responsável por gerar 25% dos empregos criados no Vale do Paraíba em 2026, no período de janeiro a abril, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.
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O desempenho coloca a cidade na liderança do ranking de emprego na região, com 1.794 vagas abertas no quadrimestre – 41.133 admissões e 39.339 desligamentos.
A segunda colocada é Taubaté, com 1.409 empregos e 20% do saldo positivo do Vale. Tremembé gerou 1.214 vagas e abocanhou 17% da região.
Juntos, os três municípios terminaram o primeiro quadrimestre com 4.417 empregos gerados, o que representou 62% do saldo positivo da região no período, que foi de 7.112. O saldo negativo chegou a 3.260, o que gerou um saldo geral de 3.852 postos de trabalho na região.
São José começou o ano com 27 empregos abertos em janeiro, e depois registrou 1.066, 274 e 427 nos meses seguintes.
No quadrimestre, o setor de serviços, com 1.715 vagas criadas, teve o melhor resultado em São José. A indústria gerou 339 novos postos. O setor da construção civil encerrou o período com saldo de sete empregos. Já comércio fechou 258 vagas.
No ranking estadual, o saldo de 1.794 postos de trabalho de São José no quadrimestre tornou a cidade a 18ª que mais gerou emprego em São Paulo. A lista é liderada por São Paulo (53.554 empregos), Osasco (12.450) e bauru (7.511).