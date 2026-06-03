A angústia que mobilizou familiares, amigos e moradores de Pindamonhangaba chegou ao fim nesta terça-feira (2).

Os adolescentes João Vítor dos Santos Borges, de 16 anos, e um amigo de 17 anos, que estavam desaparecidos desde a tarde de segunda-feira (1º), foram encontrados com vida em Ubatuba, no Litoral Norte.

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