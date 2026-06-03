A angústia que mobilizou familiares, amigos e moradores de Pindamonhangaba chegou ao fim nesta terça-feira (2).
Os adolescentes João Vítor dos Santos Borges, de 16 anos, e um amigo de 17 anos, que estavam desaparecidos desde a tarde de segunda-feira (1º), foram encontrados com vida em Ubatuba, no Litoral Norte.
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Segundo informações apuradas pela reportagem, os dois jovens estavam juntos e viajaram de bicicleta até a cidade litorânea. Eles foram localizados em segurança e passam bem.
O desaparecimento havia gerado grande preocupação entre as famílias e mobilizado buscas, além de uma intensa campanha nas redes sociais.
Desaparecimento começou após saída da escola
João Vítor foi visto pela última vez após deixar a Escola Estadual Ryoiti Yassuda, em Pindamonhangaba. De acordo com a mãe do adolescente, Simone Cássia dos Santos, ela foi chamada pela direção da unidade escolar para tratar de um desentendimento envolvendo o filho.
Após a conversa, mãe e filho deixaram a escola em veículos diferentes. Simone saiu de carro e João partiu de bicicleta.
Antes de seguir para casa, a mãe pediu que o adolescente fosse diretamente para a residência da família. No entanto, ele não chegou ao local e deixou de responder aos contatos.
Sem notícias do filho durante toda a tarde e a noite, familiares iniciaram buscas por conta própria e procuraram amigos e conhecidos em busca de informações.
Diante da falta de notícias, um boletim de ocorrência por desaparecimento foi registrado durante a madrugada desta terça-feira.
Amigo também desapareceu
O registro policial apontava ainda o desaparecimento de outro adolescente, de 17 anos. Segundo familiares, ele saiu de casa informando que iria para um treino, mas também não retornou.
Como os dois eram amigos e costumavam andar de bicicleta juntos, as famílias acreditavam desde o início que eles poderiam estar na companhia um do outro.
A hipótese acabou sendo confirmada após a localização dos adolescentes em Ubatuba.
Final feliz
Após horas de apreensão, as famílias receberam a notícia de que os jovens estavam bem. A localização dos adolescentes encerra uma mobilização que ganhou repercussão nas redes sociais e contou com o apoio de moradores da região.
Os dois retornaram para casa sem ferimentos e em boas condições de saúde.