03 de junho de 2026
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JOGO DE AZAR

Polícia apreende máquinas caça-níqueis em bar de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Máquinas de jogos de azar apreendidas em São José dos Campos
Máquinas de jogos de azar apreendidas em São José dos Campos

Um homem foi preso e três máquinas de jogos de azar foram apreendidas após denúncia em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na terça-feira (2), na rua Araguari, no bairro Jardim Ismênia.

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Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em diligência a um bar, localizaram as máquinas em um corredor utilizado como depósito, de fácil acesso aos frequentadores.

Uma das máquinas estava desligada e as demais operavam normalmente. Os equipamentos foram apreendidos junto a outros materiais e encaminhados para perícia.

O responsável foi conduzido à Central de Polícia Judiciária.

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