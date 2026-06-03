Um homem foi preso e três máquinas de jogos de azar foram apreendidas após denúncia em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na terça-feira (2), na rua Araguari, no bairro Jardim Ismênia.

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Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em diligência a um bar, localizaram as máquinas em um corredor utilizado como depósito, de fácil acesso aos frequentadores.