Taubaté criou 1.409 postos de trabalho nos quatro primeiros meses de 2026, com 17.204 admissões e 15.795 desligamentos, de acordo com dados divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.

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O desempenho coloca Taubaté atrás apenas de São José dos Campos, que gerou 1.794 empregos de janeiro a abril. Em fevereiro e março, Taubaté liderou o quesito no Vale do Paraíba, com 1.159 e 477 empregos, respectivamente.