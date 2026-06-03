Taubaté criou 1.409 postos de trabalho nos quatro primeiros meses de 2026, com 17.204 admissões e 15.795 desligamentos, de acordo com dados divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.
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O desempenho coloca Taubaté atrás apenas de São José dos Campos, que gerou 1.794 empregos de janeiro a abril. Em fevereiro e março, Taubaté liderou o quesito no Vale do Paraíba, com 1.159 e 477 empregos, respectivamente.
O resultado só não foi mais positivo em razão do saldo negativo de 520 postos de trabalho em janeiro deste ano.
Em abril de 2026, foram 293 novos postos de trabalho criados em Taubaté. O setor de serviços, com 1.163 vagas criadas, teve o melhor resultado no quadrimestre. A construção civil gerou 341 novos postos. O setor industrial encerrou o período com saldo de 140 empregos. Já comércio fechou 276 vagas.
No ranking estadual, o saldo de 1.409 postos de trabalho de Taubaté no quadrimestre tornou a cidade a 25ª que mais gerou emprego em São Paulo. São José dos Campos foi a 18ª da lista, que é liderada por São Paulo (53.554 empregos), Osasco (12.450) e bauru (7.511).