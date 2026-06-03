Uma mulher de 37 anos, identificada pelas iniciais Z. L. dos P., foi presa em São Sebastião após desarmar o disjuntor externo da delegacia de polícia e ameaçar um policial com uma tesoura. A ocorrência foi registrada em Boiçucanga, na terça-feira (2).
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A ocorrência
De acordo com o boletim de ocorrência, o fornecimento de energia elétrica do 2º Distrito Policial de São Sebastião foi interrompido abruptamente por volta das 22h da última terça-feira (2). Na noite anterior, um incidente idêntico já havia ocorrido.
Na ocasião, o plantonista apurou que uma mulher havia desligado o disjuntor geral e fugido, sendo identificada por fotos por já ter sido detida no local. Desta vez, assim que a luz se apagou, o policial correu para a parte externa do prédio e flagrou a acusada tentando fugir.
Abordagem e prisão
Ela desobedeceu à voz de parada, mas foi alcançada. Ofereceu resistência e passou a desacatar o agente com ofensas e ameaças graves, gritando que o policial "não tinha peito de aço" e que "se veria com ela na rua". Ela também puxou uma pequena tesoura escondida nas mãos e avançou contra o policial, ameaçando furá-lo.
Para resguardar sua vida, o policial foi obrigado a sacar sua arma e ordenar que soltasse o objeto. Ela obedeceu à ordem e acabou contida, sendo indiciada por atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, resistência e desacato.
Desfecho
Durante o interrogatório, a presa optou pelo direito constitucional de permanecer em silêncio. Por conta da gravidade e da soma das penas, não foi concedida fiança. A tesoura foi apreendida pela perícia e a indiciada foi transferida para o sistema prisional.
O boletim mencionou ainda que ela aparentava sinais de severa instabilidade e alteração psicológica.