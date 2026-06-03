Uma mulher de 37 anos, identificada pelas iniciais Z. L. dos P., foi presa em São Sebastião após desarmar o disjuntor externo da delegacia de polícia e ameaçar um policial com uma tesoura. A ocorrência foi registrada em Boiçucanga, na terça-feira (2).

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A ocorrência

De acordo com o boletim de ocorrência, o fornecimento de energia elétrica do 2º Distrito Policial de São Sebastião foi interrompido abruptamente por volta das 22h da última terça-feira (2). Na noite anterior, um incidente idêntico já havia ocorrido.