O novo tarifaço de 25% sobre importações de produtos brasileiros, proposto pelo governo dos Estados Unidos, pode ter impacto em R$ 1,5 bilhão em exportações de empresas do Vale do Paraíba.

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Ao menos cinco produtos produzidos na região ficaram de fora da lista de isenções dos EUA. Entre os isentos da nova taxa, estão aeronaves, petróleo e celulose, produtos entre os mais exportados pela região.