03 de junho de 2026
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CAMPOS DO JORDÃO

Homem é preso com fotos íntimas de criança; esposa paga fiança

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Gerada por IA
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem de 44 anos, identificado pelas iniciais G.A.d.S., foi autuado por manter fotos íntimas de uma menina menor de idade em seu celular.

A ocorrência foi registrada em Campos do Jordão na terça-feira (2) após denúncia e resultou na prisão em flagrante com posterior liberdade, após pagamento de fiança pela esposa do acusado.

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Em diligência à residência do suspeito, a equipe não o localizou, mas ele se apresentou voluntariamente à delegacia posteriormente.

Questionado sobre o seu celular, inicialmente afirmou que estava em casa, mas, em contradição, acabou revelando que estava no carro e confessou possuir as imagens.

Ele afirmou que a própria vítima, sua sobrinha de 15 anos, as teria enviado. O aparelho foi verificado e constatou-se o armazenamento das fotos, o que configura posse de material pornográfico envolvendo menor de idade.

O homem foi preso em flagrante, mas foi liberado após sua esposa realizar o pagamento da fiança de R$ 1.620 e responderá em liberdade.

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