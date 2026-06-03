Um homem de 44 anos, identificado pelas iniciais G.A.d.S., foi autuado por manter fotos íntimas de uma menina menor de idade em seu celular.

A ocorrência foi registrada em Campos do Jordão na terça-feira (2) após denúncia e resultou na prisão em flagrante com posterior liberdade, após pagamento de fiança pela esposa do acusado.

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