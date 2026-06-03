Um homem de 44 anos, identificado pelas iniciais G.A.d.S., foi autuado por manter fotos íntimas de uma menina menor de idade em seu celular.
A ocorrência foi registrada em Campos do Jordão na terça-feira (2) após denúncia e resultou na prisão em flagrante com posterior liberdade, após pagamento de fiança pela esposa do acusado.
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Em diligência à residência do suspeito, a equipe não o localizou, mas ele se apresentou voluntariamente à delegacia posteriormente.
Questionado sobre o seu celular, inicialmente afirmou que estava em casa, mas, em contradição, acabou revelando que estava no carro e confessou possuir as imagens.
Ele afirmou que a própria vítima, sua sobrinha de 15 anos, as teria enviado. O aparelho foi verificado e constatou-se o armazenamento das fotos, o que configura posse de material pornográfico envolvendo menor de idade.
O homem foi preso em flagrante, mas foi liberado após sua esposa realizar o pagamento da fiança de R$ 1.620 e responderá em liberdade.