A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que a Polícia Civil investiga a conduta dos policiais militares durante abordagem ao adolescente Kauan Vitor Mesquita dos Santos, 17 anos, em São José dos Campos.
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De acordo com o registro policial, Kauan morreu após passar mal durante uma ocorrência relacionada à apreensão de drogas, na região norte de São José dos Campos, na tarde da última segunda-feira (1º).
A ação foi filmada pelas câmeras corporais nos coletes dos policiais militares. A SSP informou que o caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos. A polícia “prossegue com as diligências, bem como analisa as imagens das cops dos policiais, para esclarecer todas as circunstâncias dos fatos”, disse a pasta.
O caso ocorreu no bairro Alto da Ponte, em São José. De acordo com as informações apuradas, policiais militares realizavam patrulhamento pela região quando suspeitos fugiram ao notar a aproximação da equipe.
Durante a ação, o adolescente foi encontrado em uma casa abandonada, onde foram localizados entorpecentes armazenados.
Ao tentar fugir, o jovem apresentou mal-estar e foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Alto da Ponte, onde teve a morte constatada.
O corpo do adolescente foi velado no Velório Municipal de Santana, na região norte de São José. O sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal Maria Peregrina, no mesmo bairro, às 16h30 de terça-feira (2).
Nas redes sociais, amigos do adolescente publicaram mensagens dizendo que Kauan teria morrido em decorrência direta da ação da polícia, e não por ter passado mal. O caso gerou debate na internet.
Câmeras corporais registraram ocorrência
Em depoimento à Polícia Civil, os policiais militares informaram que toda a ação foi gravada pelas câmeras corporais. Disseram também que a mãe de Kauan estava na UPA e confirmou a qualificação do adolescente, estando ciente do óbito do menor.
A versão pormenorizada dos depoimentos dos policiais foi gravada através de recursos de áudio e vídeo.
O boletim de ocorrência foi elaborado como ato infracional ligado ao tráfico de drogas (crime consumado) e morte suspeita (morte súbita, sem causa determinante aparente).
A autoridade policial determinou a apreensão dos objetos apresentados pelos policiais militares, os quais serão encaminhados à Delegacia de Polícia da circunscrição dos fatos para eventuais diligências. Também será encaminhado o laudo do IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico e toxicológico da vítima.
Na casa abandonada de onde Kauan saiu, os policiais afirmaram ter encontrado substâncias entorpecentes. Foram apreendidas 15 porções de crack, 40 porções de cocaína e 80 porções de maconha. Além das drogas, também foi localizada a quantia de R$ 307,65 em dinheiro.