03 de junho de 2026
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MISSA E PROCISSÃO

Novo arcebispo celebra Corpus Christi no Santuário de Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Leon/Santuário Nacional
Celebrações no Santuário Nacional começam às 9h na quinta-feira (4)
Celebrações no Santuário Nacional começam às 9h na quinta-feira (4)

Novo arcebispo da Arquidiocese de Aparecida, Dom Mário Antônio preside pela primeira vez a celebração de Corpus Christi no Santuário Nacional. A solenidade acontecerá no Altar Central nesta quinta-feira (4). Outras missas acontecerão ao longo do dia para acolher devotos em diferentes horários.

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Programação 

A missa começa às 9h e será seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento saindo da nave leste, onde velas e luminárias estarão distribuídas pelos bancos, passando em frente à nave norte e seguindo pelo lado oeste, para contornar a Capela da Ressurreição. O encerramento é na Tribuna Papa Bento XVI, onde será concedida a bênção.

Outras missas

Outras celebrações estão marcadas ao longo do dia. Confira:

• Santuário Nacional: 6h45, 12h, 16h e 18h.

• Basílica Histórica: 8h.

Corpus Christi

A data foi instituída no século 13 pelo Papa Urbano 4º e celebra a presença de Jesus Cristo no pão e vinho consagrados, o mistério da Eucaristia.  As celebrações são oportunidades para o testemunho público de fé e acontecem tradicionalmente no Santuário Nacional e nas paróquias católicas.

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