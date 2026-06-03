Novo arcebispo da Arquidiocese de Aparecida, Dom Mário Antônio preside pela primeira vez a celebração de Corpus Christi no Santuário Nacional. A solenidade acontecerá no Altar Central nesta quinta-feira (4). Outras missas acontecerão ao longo do dia para acolher devotos em diferentes horários.

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Programação

A missa começa às 9h e será seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento saindo da nave leste, onde velas e luminárias estarão distribuídas pelos bancos, passando em frente à nave norte e seguindo pelo lado oeste, para contornar a Capela da Ressurreição. O encerramento é na Tribuna Papa Bento XVI, onde será concedida a bênção.

Outras missas