A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou no Diário Oficial da União a Resolução 2.247/2026, que oficializa o recolhimento voluntário de um lote de Água Mineral Natural sem Gás da marca Crystal.

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A medida foi tomada após análises laboratoriais detectarem a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostras do produto.

O lote