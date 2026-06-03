A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou no Diário Oficial da União a Resolução 2.247/2026, que oficializa o recolhimento voluntário de um lote de Água Mineral Natural sem Gás da marca Crystal.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A medida foi tomada após análises laboratoriais detectarem a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostras do produto.
O lote
O lote afetado é o LZ1 VAL200127 3 P 200126, composto por 374,4 mil garrafas de 500 ml. O produto foi fabricado em 20 de janeiro de 2026, com validade até 20 de janeiro de 2027, pela empresa Mineração Bom Jesus Ltda., localizada em Luziânia, no estado de Goiás.
As unidades foram distribuídas em quatro estados brasileiros. O maior volume foi destinado ao Distrito Federal, que recebeu 230.443 garrafas. O interior de São Paulo recebeu 75.750 unidades. Cerca de 66.768 garrafas foram para Goiás e 1.439 para Tocantins.
Recolhimento
De acordo com as informações prestadas pela fabricante à Anvisa, as ações de recolhimento foram iniciadas junto aos distribuidores. O monitoramento indica que cerca de 99,2% das unidades deste lote já foram retidas e não estão mais disponíveis nas prateleiras para venda ao consumidor final.
Contaminação
A contaminação foi identificada pelo Lacen-DF (Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal) durante uma fiscalização de rotina. Após o resultado inicial, um teste de contraprova confirmou a presença da bactéria.
Até o momento, não há registros de reclamações ou relatos de mal-estar por parte de consumidores. A Anvisa ressalta que a suspensão se aplica exclusivamente ao lote informado e que as evidências atuais indicam que o problema foi um evento isolado.Uma investigação interna foi aberta pela fabricante para apurar as causas da ocorrência.
Orientações ao consumidor
Quem possui garrafas da água Crystal em casa deve verificar o rótulo para checar se o produto pertence ao lote LZ1 VAL200127. Caso a numeração seja a mesma, a orientação das autoridades sanitárias é de que o produto não seja consumido.
O consumidor deve guardar a embalagem e acionar o fabricante para obter instruções detalhadas sobre o processo de devolução e o respectivo ressarcimento financeiro.