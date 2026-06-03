O ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), referência nacional na formação de engenheiros e considerado um dos vestibulares mais concorridos do Brasil, abriu as inscrições para o processo seletivo de 2027. Os candidatos têm até o dia 12 de julho para se inscrever por meio do site oficial da instituição (clique aqui).
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Com sede em São José dos Campos, o ITA vai oferecer 200 vagas para o próximo ano letivo, o maior número já disponibilizado em sua história. A ampliação acompanha o processo de expansão da instituição, que terá um novo campus em Fortaleza, no Ceará.
Do total de vagas, 140 serão destinadas à ampla concorrência, 50 para candidatos cotistas autodeclarados pretos ou pardos, seis para indígenas e quatro para quilombolas, seguindo as políticas de ações afirmativas adotadas pela instituição.
O vestibular continuará dividido em três etapas. A primeira fase será realizada no dia 27 de setembro de 2026, das 13h às 18h, com questões objetivas. Os candidatos aprovados avançarão para a segunda fase, marcada entre os dias 20 e 23 de outubro, com provas discursivas e redação.
Já a terceira etapa será composta por inspeção de saúde e procedimentos de comprovação documental e heteroidentificação para os inscritos nas vagas reservadas. As datas e os locais dessa fase serão divulgados posteriormente pelo ITA.
Calendário do Vestibular ITA 2027
Inscrições: de 2 de junho a 12 de julho de 2026
Primeira fase: 27 de setembro de 2026, das 13h às 18h
Segunda fase: de 20 a 23 de outubro de 2026, das 13h às 17h
Cursos oferecidos
Os cursos de graduação em engenharia do ITA têm duração de cinco anos. Os dois primeiros anos são dedicados ao curso fundamental, com disciplinas básicas da área, enquanto os três anos finais concentram os conteúdos específicos de cada especialidade.
Atualmente, a instituição oferece graduação em Engenharia Aeronáutica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica-Aeronáutica, Engenharia Civil-Aeronáutica, Engenharia da Computação, Engenharia Aeroespacial, Engenharia de Sistemas e Engenharia de Energia.
Cidades de aplicação das provas
As provas serão realizadas em diversas regiões do país, incluindo São José dos Campos, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Salvador, Recife, Fortaleza, Natal, São Luís, Teresina, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Londrina, Juiz de Fora, Belém e Vitória.
A expectativa é de que o aumento no número de vagas amplie as oportunidades para estudantes de todo o Brasil que desejam ingressar em uma das instituições de ensino superior mais prestigiadas da área de engenharia e tecnologia.