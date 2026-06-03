O ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), referência nacional na formação de engenheiros e considerado um dos vestibulares mais concorridos do Brasil, abriu as inscrições para o processo seletivo de 2027. Os candidatos têm até o dia 12 de julho para se inscrever por meio do site oficial da instituição (clique aqui).

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Com sede em São José dos Campos, o ITA vai oferecer 200 vagas para o próximo ano letivo, o maior número já disponibilizado em sua história. A ampliação acompanha o processo de expansão da instituição, que terá um novo campus em Fortaleza, no Ceará.