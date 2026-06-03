A família de Ana Lyvia, moradora do Parque das Rodovias, em Lorena, pede ajuda para localizar a jovem, que está desaparecida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os familiares vivem momentos de profunda angústia. A mãe da jovem está desesperada e faz um apelo emocionante para que a população ajude a encontrar a filha.