A família de Ana Lyvia, moradora do Parque das Rodovias, em Lorena, pede ajuda para localizar a jovem, que está desaparecida.
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Os familiares vivem momentos de profunda angústia. A mãe da jovem está desesperada e faz um apelo emocionante para que a população ajude a encontrar a filha.
Não foram divulgados detalhes do desaparecimento de Ana Lyvia. O caso foi divulgado em redes sociais e páginas de Lorena e a família pede que qualquer informação sobre a jovem seja repassada a familiares. A Polícia Militar também pode ser comunicada pelo telefone 190.
Dezenas de moradores de Lorena e da região lamentaram o desaparecimento da jovem e rezam para seu retorno. "Em nome de Jesus Cristo ela vai voltar pra casa, vamos crer porque o nosso Deus é fiel, é Deus do impossível", disse Maria Ângela Lima.
Natalia Santos comentou: "Se Deus quiser ela vai aparecer em nome de Jesus vamos ter fé".
Maria Izabel escreveu: "Senhor traz Aninha volta onde ela estive, minha menina que amo tanto".