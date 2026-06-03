Os shoppings de São José dos Campos já estão prontos para as vendas de Dia dos Namorados, uma das datas mais importantes do calendário comercial brasileiro. Além de descontos nas lojas, para ganhar a atenção dos consumidores, os centros de compras oferecem sorteios e presentes especiais com campanhas que trazem desde viagens de luxo e veículos elétricos até enxovais sofisticados e brindes de marcas desejadas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Confira o roteiro de promoções na cidade:

“Juntos na Torcida e na Vida”