Os shoppings de São José dos Campos já estão prontos para as vendas de Dia dos Namorados, uma das datas mais importantes do calendário comercial brasileiro. Além de descontos nas lojas, para ganhar a atenção dos consumidores, os centros de compras oferecem sorteios e presentes especiais com campanhas que trazem desde viagens de luxo e veículos elétricos até enxovais sofisticados e brindes de marcas desejadas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Confira o roteiro de promoções na cidade:
“Juntos na Torcida e na Vida”
Inspirado no clima da Copa do Mundo, o CenterVale Shopping une a paixão pelo esporte ao romantismo da data. A cada R$ 600 em compras nas lojas participantes, o cliente cadastra as notas fiscais e gera números da sorte para concorrer a uma viagem no valor de R$ 30 mil para onde quiser. Além disso, na hora do cadastro, o comprador ganha um vinho Chardonnay ou um espumante Cuvée Brut da marca Miolo Reserva.
A promoção começou na terça-feira (2) e é válida até o dia 19 de junho. O shopping também promove espaços para troca de figurinhas e transmissão de jogos.
“O Amor que nos move”
O Shopping Jardim Oriente também aposta nos sorteios para conquistar o público. Serão sorteadas quatro scooters elétricas de 500 W entre os clientes que realizarem R$ 250 em compras e trocarem por números da sorte. A promoção começou em 21 de maio e vai até 14 de junho de 2026.
O local também investiu na decoração temática das lojas e oferece descontos para compra de presentes, além de programação com música ao vivo.
“O encontro perfeito acontece aqui e termina em aconchego”
O Colinas Shopping vai premiar consumidores com um kit de cama Trussardi King size de quatro peças (com cobertor, jogo de colcha de três peças e almofada em algodão egípcio de 300 fios). Para concorrer, é preciso cadastrar cupons que totalizem R$ 700 em compras. Serão 15 ganhadores diferentes, conhecidos no dia 20 de junho.
“Estilo para levar, experiências para viver”
Com parcerias luxuosas, o Vale Sul Shopping aposta em brindes e em viagem 5 estrelas.
Cada R$ 600 em compras nas lojas participantes vale um copo Stanley retirado na hora no balcão de atendimento. Os copos de 354 ml apresentam cores exclusivas e estão limitados a dois por CPF. As trocas acontecem até dia 14 de junho ou até o fim dos estoques.
Além do presente, as notas cadastradas participam de um sorteio de um final de semana para duas pessoas no Sheraton São Paulo WTC Hotel. Serão três ganhadores (divididos nas categorias Suíte Master, Executive Premium e Deluxe).
Endereços
- CenterVale Shopping: avenida Deputado Benedito Matarazzo, nº 9.403, Jardim Oswaldo Cruz.
- Shopping Jardim Oriente: rua Andorra, nº 500, no Jardim América.
- Colinas Shopping: avenida São João, nº 2.200, Jardim das Colinas.
- ValeSul Shopping: avenida Andrômeda, nº 277, Jardim Satélite.