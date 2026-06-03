O motorista que morreu atropelado pelo próprio caminhão em São José dos Campos, na manhã de terça-feira (2), foi identificado como Luiz de Marillac da Silva, de 64 anos. O trágico acidente ocorreu na rua Estácio José do Nascimento, no Jardim Limoeiro, na região oeste da cidade.

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Segundo o boletim de ocorrência, Luiz teria descido do veículo para abrir o portão de uma empresa onde faria operação de carga ou descarga quando o caminhão passou a se mover sozinho e atropelou a vítima, que morreu no local.