O motorista que morreu atropelado pelo próprio caminhão em São José dos Campos, na manhã de terça-feira (2), foi identificado como Luiz de Marillac da Silva, de 64 anos. O trágico acidente ocorreu na rua Estácio José do Nascimento, no Jardim Limoeiro, na região oeste da cidade.
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Segundo o boletim de ocorrência, Luiz teria descido do veículo para abrir o portão de uma empresa onde faria operação de carga ou descarga quando o caminhão passou a se mover sozinho e atropelou a vítima, que morreu no local.
O corpo de Luiz de Marillac é velado no Velório Municipal Paraíso e será enterrado no Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, na região leste de São José dos Campos, às 13h30 desta quarta-feira (3).
O caso foi registrado no 8º Distrito Policial de São José dos Campos como morte suspeita e morte acidental. A ocorrência foi comunicada por volta das 9h48 e o boletim foi emitido às 11h09.
A Polícia Civil informou no registro que, inicialmente, havia suspeita de atropelamento. Após perícia e primeiras diligências, a apuração preliminar apontou que a vítima era o motorista do caminhão envolvido na ocorrência.
O caminhão envolvido é um Mercedes-Benz L 1513, ano 1976, de cor vermelha. O veículo aparece no boletim como pertencente a uma empresa de tira-entulho de São José dos Campos. Procurada, a companhia ainda não se pronunciou sobre a morte do motorista. O espaço segue aberto para a manifestação.
Vítima foi encontrada morta junto ao caminhão
De acordo com o histórico policial, a vítima teria desembarcado para abrir o portão de acesso da empresa. Nesse momento, por motivos ainda não esclarecidos, o caminhão começou a se deslocar sozinho.
O veículo atingiu o motorista, que não resistiu aos ferimentos. Quando a Polícia Militar chegou ao endereço, a vítima já estava sem sinais vitais, posicionada junto ao caminhão.
A autoridade policial determinou a elaboração do boletim de ocorrência e requisitou perícia criminal ao Instituto de Criminalística. Também foi acionado o serviço funerário para remoção do corpo ao IML (Instituto Médico Legal), onde serão realizados exames necroscópicos.
A Polícia Civil ainda deve esclarecer o que fez o caminhão se mover sozinho. O boletim não informa, até o momento, se houve falha mecânica, problema no freio, inclinação do terreno ou outro fator que tenha contribuído para o acidente.
O caso ficará sob apreciação do delegado titular. A perícia deve ajudar a indicar a dinâmica do atropelamento e as condições do veículo no momento da ocorrência. Não há informação sobre prisão, já que o registro trata a ocorrência como morte suspeita e morte acidental.