O Governo de São Paulo publicou um novo edital de concurso público prevendo a contratação de 2 mil soldados para a Polícia Militar. O salário inicial é de R$ 5.482,51 e o início das inscrições está previsto para dia 15 de junho.
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O concurso
Publicado nesta quarta-feira (3), o edital visa expandir o efetivo e fortalecer ações de segurança pública no território paulista. A banca que coordenará a seleção é a Fundação Vunesp, que também media a seleção de aluno-oficial, já com inscrições abertas.
Como participar
Para participar, interessados devem se cadastrar no site da instituição quando as inscrições forem abertas. Há requisitos, entre eles, a altura mínima de 1,55 m para mulheres e de 1,60 m para homens. É preciso ter entre 17 e 30 anos e estar em dia com as obrigações militares.
As inscrições para o processo seletivo começam no dia 15 de junho e estarão disponíveis até 21 de agosto. Clique aqui para acessar as informações do edital estadual.
As provas
Os exames serão aplicados em 51 municípios, abrangendo 37 cidades do estado de São Paulo, incluindo São José dos Campos, e outras 14 localidades espalhadas pelo Brasil.
O processo de seleção dos candidatos contará com uma prova de conhecimentos, o exame de aptidão física, a avaliação psicológica, a investigação social e, por fim, a análise documental.