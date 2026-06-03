O Governo de São Paulo publicou um novo edital de concurso público prevendo a contratação de 2 mil soldados para a Polícia Militar. O salário inicial é de R$ 5.482,51 e o início das inscrições está previsto para dia 15 de junho.

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O concurso

Publicado nesta quarta-feira (3), o edital visa expandir o efetivo e fortalecer ações de segurança pública no território paulista. A banca que coordenará a seleção é a Fundação Vunesp, que também media a seleção de aluno-oficial, já com inscrições abertas.

Como participar