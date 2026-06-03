Quatro golpes diferentes aplicados nos últimos dias no Vale do Paraíba deixaram um rastro de prejuízos que se aproxima de R$ 330 mil. Os casos, registrados pela Polícia Civil em Jacareí, Pindamonhangaba e Bananal, tiveram como vítimas dois aposentados, um comerciante e uma professora.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Eles perderam dinheiro após serem enganados por criminosos que utilizaram técnicas cada vez mais sofisticadas para obter acesso a dados pessoais e contas bancárias.