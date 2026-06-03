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ESTELIONATO

Golpes fazem quatro vítimas perderem mais de R$ 320 mil no Vale

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 4 min
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Reprodução/Freepik
Vítimas da região perderam dinheiro após serem enganados por criminosos
Vítimas da região perderam dinheiro após serem enganados por criminosos

Quatro golpes diferentes aplicados nos últimos dias no Vale do Paraíba deixaram um rastro de prejuízos que se aproxima de R$ 330 mil. Os casos, registrados pela Polícia Civil em Jacareí, Pindamonhangaba e Bananal, tiveram como vítimas dois aposentados, um comerciante e uma professora.

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Eles perderam dinheiro após serem enganados por criminosos que utilizaram técnicas cada vez mais sofisticadas para obter acesso a dados pessoais e contas bancárias.

Somados, os prejuízos chegam a R$ 326,1 mil, reforçando o alerta das autoridades sobre o crescimento dos crimes virtuais e das fraudes financeiras na região.

Golpe na conta gov.br

O maior prejuízo foi registrado em Jacareí e teve como vítima uma idosa de 63 anos. Ela descobriu que criminosos haviam invadido sua conta gov.br, alterado dados cadastrais e contratado um empréstimo consignado de R$ 180,73 mil em seu nome.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima percebeu inicialmente dificuldades para acessar a plataforma federal ao tentar realizar procedimentos relacionados ao Imposto de Renda. Ao recuperar o acesso, verificou que o e-mail e o telefone vinculados à conta haviam sido alterados sem sua autorização.

Dias depois, ao notar uma redução significativa em seus rendimentos, procurou o Instituto do Servidor de São José dos Campos e descobriu a existência do empréstimo fraudulento. O contrato previa pagamento em 96 parcelas mensais de R$ 4.664,90.

Além da contratação do crédito, os criminosos teriam aberto uma conta bancária na capital paulista e emitido cartões de crédito utilizando os dados da vítima. O caso foi registrado como furto mediante fraude por meio eletrônico ou informático.

Leia mais: Golpista é condenado por tirar R$ 104 mil de namorada na região

Golpe da falsa prova de vida

Também em Jacareí, um comerciante de 67 anos perdeu R$ 95,46 mil após cair no chamado golpe da falsa prova de vida.

De acordo com a Polícia Civil, o homem recebeu uma ligação enquanto trabalhava em sua padaria. O interlocutor se apresentou como funcionário do INSS e informou que seria necessário realizar uma prova de vida.

A vítima relatou que havia tentado fazer o procedimento pelo aplicativo bancário, mas sem sucesso. Pouco depois, recebeu nova ligação do suposto representante do instituto e passou a seguir orientações fornecidas por telefone e chamada de vídeo.

Somente mais tarde o comerciante percebeu que havia sido vítima de estelionato, ao identificar saques e transferências não autorizadas em sua conta bancária. O caso foi registrado no Plantão da Polícia Civil de Jacareí e segue sob investigação.

Golpe do convite de aniversário

Em Bananal, uma professora de 57 anos perdeu R$ 19.998 após ser enganada por um golpe que começou com uma mensagem sobre um suposto convite de aniversário.

Segundo o registro policial, a vítima recebeu contato de uma pessoa que se identificou como professor Fernando e pediu que ela falasse com alguém chamado Gabriel para receber o convite da festa.

Após o contato, começaram movimentações suspeitas em sua conta bancária. Foram realizadas duas transferências via TED, cada uma no valor de R$ 9.999, em dias consecutivos.

Ao perceber as operações, a professora acionou o banco para bloquear a conta e procurou a Delegacia de Bananal para registrar a ocorrência. O caso foi registrado como estelionato com autoria desconhecida.

Golpe do falso banco

Um aposentado de Pindamonhangaba perdeu aproximadamente R$ 30 mil após receber uma ligação de uma pessoa desconhecida que se apresentou como representante de uma instituição bancária. Ele alegou tentativa de fraude na conta da vítima. O caso foi registrado como estelionato na Delegacia de Polícia, na segunda-feira (1º).

Segundo o boletim de ocorrência, o aposentado, de 63 anos, recebeu a ligação no dia 29 de maio. O criminoso afirmou que o contato estaria sendo gravado e disse que seria necessário realizar um suposto procedimento de segurança, com posterior regularização junto à agência bancária.

A abordagem deu credibilidade ao golpe. A vítima passou a responder perguntas e a seguir orientações repassadas pelo falso atendente, que consistiam em acionar comandos no próprio aparelho celular.

A ocorrência foi registrada como fraude eletrônica, com uso de informações fornecidas pela própria vítima, induzida a erro por contato telefônico ou meio fraudulento semelhante.

O prejuízo informado no boletim de ocorrência é de aproximadamente R$ 30 mil. A vítima compareceu espontaneamente à delegacia para registrar o caso e relatar a dinâmica da fraude.

Polícia orienta população a redobrar atenção

Os três episódios reforçam a necessidade de cuidados com dados pessoais, contas digitais e contatos recebidos por telefone, mensagens ou aplicativos.

Especialistas em segurança digital recomendam ativar a autenticação em duas etapas em serviços como o gov.br, nunca compartilhar senhas ou códigos recebidos por SMS e desconfiar de ligações que solicitem procedimentos bancários ou confirmação de dados.

A Polícia Civil orienta que qualquer movimentação suspeita seja comunicada imediatamente ao banco e registrada por meio de boletim de ocorrência para facilitar as investigações.

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