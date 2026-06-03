Quatro golpes diferentes aplicados nos últimos dias no Vale do Paraíba deixaram um rastro de prejuízos que se aproxima de R$ 330 mil. Os casos, registrados pela Polícia Civil em Jacareí, Pindamonhangaba e Bananal, tiveram como vítimas dois aposentados, um comerciante e uma professora.
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Eles perderam dinheiro após serem enganados por criminosos que utilizaram técnicas cada vez mais sofisticadas para obter acesso a dados pessoais e contas bancárias.
Somados, os prejuízos chegam a R$ 326,1 mil, reforçando o alerta das autoridades sobre o crescimento dos crimes virtuais e das fraudes financeiras na região.
Golpe na conta gov.br
O maior prejuízo foi registrado em Jacareí e teve como vítima uma idosa de 63 anos. Ela descobriu que criminosos haviam invadido sua conta gov.br, alterado dados cadastrais e contratado um empréstimo consignado de R$ 180,73 mil em seu nome.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima percebeu inicialmente dificuldades para acessar a plataforma federal ao tentar realizar procedimentos relacionados ao Imposto de Renda. Ao recuperar o acesso, verificou que o e-mail e o telefone vinculados à conta haviam sido alterados sem sua autorização.
Dias depois, ao notar uma redução significativa em seus rendimentos, procurou o Instituto do Servidor de São José dos Campos e descobriu a existência do empréstimo fraudulento. O contrato previa pagamento em 96 parcelas mensais de R$ 4.664,90.
Além da contratação do crédito, os criminosos teriam aberto uma conta bancária na capital paulista e emitido cartões de crédito utilizando os dados da vítima. O caso foi registrado como furto mediante fraude por meio eletrônico ou informático.
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Golpe da falsa prova de vida
Também em Jacareí, um comerciante de 67 anos perdeu R$ 95,46 mil após cair no chamado golpe da falsa prova de vida.
De acordo com a Polícia Civil, o homem recebeu uma ligação enquanto trabalhava em sua padaria. O interlocutor se apresentou como funcionário do INSS e informou que seria necessário realizar uma prova de vida.
A vítima relatou que havia tentado fazer o procedimento pelo aplicativo bancário, mas sem sucesso. Pouco depois, recebeu nova ligação do suposto representante do instituto e passou a seguir orientações fornecidas por telefone e chamada de vídeo.
Somente mais tarde o comerciante percebeu que havia sido vítima de estelionato, ao identificar saques e transferências não autorizadas em sua conta bancária. O caso foi registrado no Plantão da Polícia Civil de Jacareí e segue sob investigação.
Golpe do convite de aniversário
Em Bananal, uma professora de 57 anos perdeu R$ 19.998 após ser enganada por um golpe que começou com uma mensagem sobre um suposto convite de aniversário.
Segundo o registro policial, a vítima recebeu contato de uma pessoa que se identificou como professor Fernando e pediu que ela falasse com alguém chamado Gabriel para receber o convite da festa.
Após o contato, começaram movimentações suspeitas em sua conta bancária. Foram realizadas duas transferências via TED, cada uma no valor de R$ 9.999, em dias consecutivos.
Ao perceber as operações, a professora acionou o banco para bloquear a conta e procurou a Delegacia de Bananal para registrar a ocorrência. O caso foi registrado como estelionato com autoria desconhecida.
Golpe do falso banco
Um aposentado de Pindamonhangaba perdeu aproximadamente R$ 30 mil após receber uma ligação de uma pessoa desconhecida que se apresentou como representante de uma instituição bancária. Ele alegou tentativa de fraude na conta da vítima. O caso foi registrado como estelionato na Delegacia de Polícia, na segunda-feira (1º).
Segundo o boletim de ocorrência, o aposentado, de 63 anos, recebeu a ligação no dia 29 de maio. O criminoso afirmou que o contato estaria sendo gravado e disse que seria necessário realizar um suposto procedimento de segurança, com posterior regularização junto à agência bancária.
A abordagem deu credibilidade ao golpe. A vítima passou a responder perguntas e a seguir orientações repassadas pelo falso atendente, que consistiam em acionar comandos no próprio aparelho celular.
A ocorrência foi registrada como fraude eletrônica, com uso de informações fornecidas pela própria vítima, induzida a erro por contato telefônico ou meio fraudulento semelhante.
O prejuízo informado no boletim de ocorrência é de aproximadamente R$ 30 mil. A vítima compareceu espontaneamente à delegacia para registrar o caso e relatar a dinâmica da fraude.
Polícia orienta população a redobrar atenção
Os três episódios reforçam a necessidade de cuidados com dados pessoais, contas digitais e contatos recebidos por telefone, mensagens ou aplicativos.
Especialistas em segurança digital recomendam ativar a autenticação em duas etapas em serviços como o gov.br, nunca compartilhar senhas ou códigos recebidos por SMS e desconfiar de ligações que solicitem procedimentos bancários ou confirmação de dados.
A Polícia Civil orienta que qualquer movimentação suspeita seja comunicada imediatamente ao banco e registrada por meio de boletim de ocorrência para facilitar as investigações.