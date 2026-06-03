Um golpe na conta gov.br em Jacareí terminou com a contratação fraudulenta de um empréstimo consignado de R$ 180,73 mil em nome de uma idosa, de 63 anos, que só descobriu o caso após perceber redução significativa no pagamento.

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A ocorrência foi registrada no Plantão da Polícia Civil de Jacareí e aponta alteração indevida de dados cadastrais na conta gov.br, abertura de conta bancária em São Paulo, emissão de cartões de crédito e uso de documentos da vítima sem autorização. A ocorrência foi classificada como furto mediante fraude por meio eletrônico ou informático.