Quem pretende aproveitar o feriado prolongado de Corpus Christi, chegando ou saindo do Vale do Paraíba ou do Litoral Norte, deve se preparar para o aumento do fluxo nas principais rodovias da região. Segundo as concessionárias responsáveis pelas estradas, cerca de 1,8 milhão de veículos devem trafegar pelas rodovias Presidente Dutra e Rio-Santos, enquanto a Rodovia dos Tamoios estima a circulação de aproximadamente 155 mil veículos.

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Confira as previsões de horários de maior movimento nas rodovias.

Via Dutra