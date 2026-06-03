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MOBILIDADE

Vai viajar? Confira horários de pico das rodovias da região

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
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Comunicação ANTT
Rodovia Presidente Dutra recebe 1,8 milhão de veículos neste feriado
Rodovia Presidente Dutra recebe 1,8 milhão de veículos neste feriado

Quem pretende aproveitar o feriado prolongado de Corpus Christi, chegando ou saindo do Vale do Paraíba ou do Litoral Norte, deve se preparar para o aumento do fluxo nas principais rodovias da região. Segundo as concessionárias responsáveis pelas estradas, cerca de 1,8 milhão de veículos devem trafegar pelas rodovias Presidente Dutra e Rio-Santos, enquanto a Rodovia dos Tamoios estima a circulação de aproximadamente 155 mil veículos.

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Confira as previsões de horários de maior movimento nas rodovias.

Via Dutra

Na Via Dutra (BR-116), administrada pela CCR RioSP, o trânsito deve ficar mais intenso já na tarde de quarta-feira (3), com pico previsto entre 14h e 17h. Na quinta-feira (4), os motoristas podem encontrar lentidão principalmente entre 9h e 12h.

Para a volta do feriado, no domingo (7), é esperado o aumento do fluxo entre 11h e 12h e entre 15h e 16h.

Rio-Santos

Já na Rio-Santos (BR-101), rota bastante utilizada por quem segue para Ubatuba e para as praias da Costa Verde fluminense, o movimento mais intenso na saída está previsto para quarta-feira, das 16h às 17h.

Na quinta-feira, o pico deve ocorrer entre 10h e 11h. O retorno no domingo concentra o maior volume de veículos entre 11h e 12h.

Tamoios 

A Concessionária Tamoios estima que cerca de 155 mil veículos utilizem a rodovia durante a Operação Corpus Christi.

No sentido litoral, os horários de maior movimento estão previstos para começar às 14h de quinta-feira. Na sexta-feira (5), o pico está previsto para o período entre 6h e 14h. Já no sentido São José dos Campos, durante o retorno do feriado, a expectativa é de tráfego intenso no domingo pela manhã, a partir das 11h, e na segunda-feira, entre 6h e 12h.

Operação especial e orientações aos motoristas

As rodovias contarão com reforço no monitoramento do tráfego, equipes operacionais extras e efetivo ampliado em pontos estratégicos para garantir atendimento em caso de ocorrências.

As concessionárias recomendam que os motoristas programem os deslocamentos fora dos horários de pico sempre que possível, para uma viagem mais tranquila e segura. Também alertam para a possibilidade de neblina durante a madrugada e o início das manhãs, condição que pode reduzir a visibilidade e exigir atenção redobrada dos condutores.

Antes de viajar, a orientação é verificar as condições do veículo, respeitar os limites de velocidade e acompanhar os canais oficiais das concessionárias para atualizações sobre o tráfego nas rodovias.

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