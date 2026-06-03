Um homem foi preso por violência doméstica na zona norte de São José dos Campos após ameaçar a companheira com uma picareta. A prisão ocorreu na terça-feira (2), na rua Maria Rosa Santos. A vítima fugiu para casa de familiares, onde conseguiu acionar a polícia.
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A mulher relatou que, após uma discussão com o companheiro, motivada por ciúmes, passou a ser ameaçada e que ele portava uma picareta. Temendo por sua integridade física, ela fugiu.
A equipe do 1º BPM-I (1º Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizou o agressor em sua residência e o conduziu à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.