03 de junho de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem com picareta ameaça a companheira e é preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Mulher foi ameaçada pelo companheiro com uma picareta
Mulher foi ameaçada pelo companheiro com uma picareta

Um homem foi preso por violência doméstica na zona norte de São José dos Campos após ameaçar a companheira com uma picareta. A prisão ocorreu na terça-feira (2), na rua Maria Rosa Santos. A vítima fugiu para casa de familiares, onde conseguiu acionar a polícia.

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A mulher relatou que, após uma discussão com o companheiro, motivada por ciúmes, passou a ser ameaçada e que ele portava uma picareta. Temendo por sua integridade física, ela fugiu.

A equipe do 1º BPM-I (1º Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizou o agressor em sua residência e o conduziu à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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