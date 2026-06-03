03 de junho de 2026
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PRESO EM FLAGRANTE

Homem foge com filho após agressão e ofensas à esposa em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem de 27 anos foi preso por violência doméstica em Caraguatatuba. A prisão ocorreu na noite de segunda-feira (1º), quando a companheira dele acionou a polícia após ele fugir com o filho do casal num veículo portando uma faca.

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A equipe de policiais militares do BPM-I (20º Batalhão de Polícia Militar do Interior) esteve no local e ouviu os relatos da vítima de que, por volta das 21h, o companheiro, motivado por ciúmes, passou a ofendê-la com palavras de baixo calão. Além das ofensas, ele a atingiu no rosto com uma toalha.

O filho tentou defendê-la, mas o agressor deixou o local usando um carro e levou a criança, que afirmou que ele portava uma faca.

As partes foram conduzidas ao Distrito Policial, onde ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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