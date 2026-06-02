As meninas do São José Basketball perderam por 69 a 51 para o Cerrado na noite desta terça-feira (2), no ginásio do Teatrão, em são Paulo, pela primeira fase da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

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Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Leandro Leal, está com sete vitórias e nove derrota no torneio, em sexto lugar. Já o Cerrado, quarto colocado, tem 11 vitórias e cinco derrotas.