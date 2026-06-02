As meninas do São José Basketball perderam por 69 a 51 para o Cerrado na noite desta terça-feira (2), no ginásio do Teatrão, em são Paulo, pela primeira fase da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).
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Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Leandro Leal, está com sete vitórias e nove derrota no torneio, em sexto lugar. Já o Cerrado, quarto colocado, tem 11 vitórias e cinco derrotas.
Na próxima rodada, a penúltima da primeira fase, as joseenses recebem o Maringá, sexta-feira, dia 5, a partir das 19h30, novamente no Teatrão. E o Cerrado joga um dia antes, em visita ao Santo André, dia 4, também às 19h30, no Grande ABC.
Em quadra, o São José fez um primeiro quarto ruim, errou muito e viu as visitantes abrirem dez pontos de frente: 18 a 8. No segundo quarto, as joseenses conseguiram reagir, venceram o período por 25 a 20 e foram para o intervalo cinco pontos atrás no placar: 38 a 33.
Após o intervalo, a equipe do Distrito Federal melhorou e, novamente, abriu vantagem nos primeiros minutos. E, no final do período, as visitantes fecharam com 12 pontos de frente: 57 a 45.
Nos últimos dez minutos, o São José não teve poder de reação e ainda viu as visitantes ampliarem ainda mais o placar da partida.