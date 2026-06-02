O São José Futsal goleou o Taubaté por 7 a 0 e conquistou mais uma vitória no Campeonato Paulista. Com o resultado, a equipe joseense chegou aos 11 pontos e assumiu a terceira colocação na tabela da competição estadual. Já os taubateanos, com apenas um ponto, seguem sem vencer na temporada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Agora, o time volta as atenções para a Liga Nacional de Futsal. O próximo compromisso será no sábado (6), às 17h30, fora de casa, diante do Carlos Barbosa.
Em quadra, o São José abriu vantagem logo nos primeiros minutos. Caio marcou duas vezes antes dos cinco minutos de jogo e colocou os donos da casa em situação confortável no placar.
O Taubaté tentou reagir e passou a buscar mais o ataque, mas encontrou dificuldades diante da marcação adversária. Aproveitando os espaços, Gabriel Barbosa acertou um chute de longa distância e ampliou a vantagem joseense. Ainda na etapa inicial, o pivô Taubaté marcou o quarto gol da equipe da casa.
No segundo tempo, o São José manteve o controle da partida e chegou ao quinto gol com Fabinho. Os visitantes passaram a pressionar mais em busca do primeiro gol, mas pararam nas intervenções do goleiro David.
Nos minutos finais, o Taubaté utilizou a estratégia do goleiro-linha, mas acabou sofrendo mais um gol. Após recuperar a posse de bola, Lukinhas finalizou da quadra de defesa e marcou o sexto.
Já no encerramento da partida, o próprio São José também utilizou o goleiro-linha e chegou ao sétimo gol com Ronney, fechando o placar em 7 a 0.