O São José Futsal goleou o Taubaté por 7 a 0 e conquistou mais uma vitória no Campeonato Paulista. Com o resultado, a equipe joseense chegou aos 11 pontos e assumiu a terceira colocação na tabela da competição estadual. Já os taubateanos, com apenas um ponto, seguem sem vencer na temporada.

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Agora, o time volta as atenções para a Liga Nacional de Futsal. O próximo compromisso será no sábado (6), às 17h30, fora de casa, diante do Carlos Barbosa.