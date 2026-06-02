Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (2) após ser flagrado com um revólver que possuía registro de roubo. A ação foi realizada por policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).
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A ocorrência foi registrada por volta das 16h no Loteamento João Tamborindeguy Fernandes, em Moreira César, distrito de Pindamonhangaba.
Segundo a Polícia Militar, durante a abordagem os agentes encontraram com o suspeito um revólver Taurus calibre .38 carregado com cinco munições intactas.
Após consulta, os policiais constataram que a arma estava vinculada a uma queixa de roubo registrada em 4 de outubro de 2011 no 34º Distrito Policial do Morumbi, na capital paulista.
Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial para o registro da ocorrência.
Após os procedimentos de polícia judiciária, o suspeito permaneceu à disposição da Justiça. A arma e as munições foram apreendidas para perícia e demais providências legais.