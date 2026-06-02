Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (2) após ser flagrado com um revólver que possuía registro de roubo. A ação foi realizada por policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada por volta das 16h no Loteamento João Tamborindeguy Fernandes, em Moreira César, distrito de Pindamonhangaba.