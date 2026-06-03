Um homem de 25 anos morreu em um acidente de helicóptero poucas horas após deixar a própria festa de casamento. A esposa dele sobreviveu à queda da aeronave e foi resgatada com ferimentos. O caso está sendo investigado pelas autoridades aeronáuticas.
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O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (29), no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. A vítima foi identificada como Dave Fiji, que havia acabado de se casar com Jessni Fiji.
Segundo informações divulgadas pela imprensa norte-americana, o casal embarcou em um helicóptero Robinson R66 após o encerramento da cerimônia. O destino era o Aeroporto DeKalb-Peachtree, na região de Atlanta, onde os recém-casados seguiriam para passar a primeira noite após o casamento.
Durante o trajeto, a aeronave caiu em uma área de mata próxima ao local da celebração, por volta das 22h30. Naquele momento, havia registro de neblina na região.
Ainda de acordo com os relatos, o piloto pretendia ganhar altitude para tentar superar a camada de nevoeiro. No entanto, poucos minutos após a decolagem, o helicóptero caiu. O piloto da aeronave também morreu.
A noiva sobreviveu ao acidente e permaneceu presa entre os destroços por cerca de seis horas até ser localizada pelas equipes de resgate. Ela foi encaminhada para um hospital da região metropolitana de Atlanta.
As informações divulgadas pela imprensa local indicam que Jessni sofreu cortes e contusões e segue em recuperação.
As causas da queda do helicóptero serão apuradas pelas autoridades responsáveis pela investigação do acidente.