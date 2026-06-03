Um homem de 25 anos morreu em um acidente de helicóptero poucas horas após deixar a própria festa de casamento. A esposa dele sobreviveu à queda da aeronave e foi resgatada com ferimentos. O caso está sendo investigado pelas autoridades aeronáuticas.

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O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (29), no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. A vítima foi identificada como Dave Fiji, que havia acabado de se casar com Jessni Fiji.