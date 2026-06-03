O estado de São Paulo registrou a sexta morte por febre amarela em 2026. A informação foi confirmada pelo governo estadual nesta segunda-feira (1º). A vítima é um homem de 54 anos que não havia sido vacinado contra a doença.

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O caso ocorreu em Lençóis Paulista, município localizado na região de Bauru. Com a nova confirmação, o estado contabiliza dez casos de febre amarela neste ano.