O estado de São Paulo registrou a sexta morte por febre amarela em 2026. A informação foi confirmada pelo governo estadual nesta segunda-feira (1º). A vítima é um homem de 54 anos que não havia sido vacinado contra a doença.
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O caso ocorreu em Lençóis Paulista, município localizado na região de Bauru. Com a nova confirmação, o estado contabiliza dez casos de febre amarela neste ano.
De acordo com os dados da Secretaria Estadual da Saúde, oito casos foram registrados na região do Vale do Paraíba, onde ocorreram cinco mortes. A região de Sorocaba teve um caso confirmado, sem óbito. Já a região de Bauru soma um caso, que resultou na morte agora divulgada.
Segundo as autoridades de saúde, nenhuma das pessoas que contraíram a doença em 2026 havia recebido a vacina contra a febre amarela.
A diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE-SP), Tatiana Lang, reforçou a importância da imunização como principal forma de prevenção. A vacina é oferecida gratuitamente nas unidades básicas de saúde e deve ser aplicada, preferencialmente, pelo menos dez dias antes de uma possível exposição ao vírus.
A orientação é que moradores verifiquem a situação vacinal e procurem uma unidade de saúde para atualização da carteira, principalmente antes de viagens para áreas rurais, regiões de mata ou locais com circulação do vírus.
Os primeiros sintomas da febre amarela incluem febre de início repentino, calafrios, dor de cabeça, dores musculares, náuseas, vômitos, fadiga e sensação de fraqueza.
A doença é transmitida por mosquitos infectados. No ciclo silvestre, os principais transmissores são insetos dos gêneros Haemagogus e Sabethes. Já no ciclo urbano, a transmissão pode ocorrer pelo mosquito Aedes aegypti.