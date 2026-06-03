A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um bebê nascido em setembro de 2025 após receber informações contraditórias apresentadas pelos pais da criança. O caso veio à tona depois que amigos do casal acionaram as autoridades ao relatarem mensagens enviadas pela mãe informando que o bebê teria morrido.
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A ocorrência foi registrada em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A partir da denúncia, a Polícia Militar iniciou diligências e localizou os pais para prestar esclarecimentos.
Durante os depoimentos, o casal apresentou diferentes versões sobre o paradeiro da criança. Conforme a investigação, a mãe relatou, em momentos distintos, que o bebê teria sido vítima de agressões, de uma situação relacionada ao tráfico de drogas e até que uma suposta cuidadora teria levado o corpo da criança.
O pai também apresentou relatos divergentes aos policiais, o que aumentou as dúvidas sobre o que realmente aconteceu com o bebê.
Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem em andamento com o objetivo de localizar a criança, esclarecer as circunstâncias do caso e apurar possíveis responsabilidades.
Os pais foram ouvidos pela autoridade policial e liberados em seguida, já que não houve situação de flagrante que justificasse a prisão naquele momento.