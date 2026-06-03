A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um bebê nascido em setembro de 2025 após receber informações contraditórias apresentadas pelos pais da criança. O caso veio à tona depois que amigos do casal acionaram as autoridades ao relatarem mensagens enviadas pela mãe informando que o bebê teria morrido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A partir da denúncia, a Polícia Militar iniciou diligências e localizou os pais para prestar esclarecimentos.