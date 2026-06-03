A Prefeitura de Jacareí vai interditar, a partir desta quinta-feira (4), um trecho da Avenida Malek Assad para obras de reconstrução do pavimento. A intervenção será realizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana e deve durar cerca de 10 dias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O bloqueio ocorrerá entre a Estação de Tratamento de Esgoto do SAAE e a rotatória da Avenida Mário Covas. Durante o período das obras, o trecho ficará liberado apenas para o trânsito local.