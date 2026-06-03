A Prefeitura de Jacareí vai interditar, a partir desta quinta-feira (4), um trecho da Avenida Malek Assad para obras de reconstrução do pavimento. A intervenção será realizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana e deve durar cerca de 10 dias.
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O bloqueio ocorrerá entre a Estação de Tratamento de Esgoto do SAAE e a rotatória da Avenida Mário Covas. Durante o período das obras, o trecho ficará liberado apenas para o trânsito local.
Segundo a administração municipal, os trabalhos incluem a remoção completa do pavimento existente, substituição do solo, implantação de uma nova base com pedras rachão e aplicação de nova camada asfáltica. Também estão previstas intervenções em trechos de sarjetas e calçadas.
Para orientar os motoristas, placas de sinalização e avisos foram instalados ao longo da avenida e em pontos de acesso pela Via Dutra.
A Secretaria de Mobilidade Urbana recomenda que os condutores utilizem rotas alternativas durante o período de interdição. Entre as opções estão a Avenida Mário Covas com acesso à Via Dutra pela Avenida Castelo Branco, além das avenidas Davi Lino e Getúlio Vargas para entrada e saída da cidade.
Paralelamente à reconstrução do asfalto, seguem em andamento as obras de duplicação da Avenida Malek Assad. Os trabalhos ocorrem entre a rotatória do Jardim Santa Maria e a rotatória da Avenida Mário Covas.
Atualmente, a Prefeitura executa a implantação do sistema de drenagem, etapa necessária antes do início dos serviços de duplicação e pavimentação da via.