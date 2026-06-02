A Secretaria de Obras de Taubaté passou a funcionar em um novo endereço. O atendimento ao público agora é realizado na Rua Claro Gomes, nº 129, na região da Jaboticabeira.

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Anteriormente instalada na Vila São José, a secretaria foi transferida para um imóvel que também abriga, desde janeiro deste ano, o setor de fiscalização de obras particulares da Prefeitura.