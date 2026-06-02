A Secretaria de Obras de Taubaté passou a funcionar em um novo endereço. O atendimento ao público agora é realizado na Rua Claro Gomes, nº 129, na região da Jaboticabeira.
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Anteriormente instalada na Vila São José, a secretaria foi transferida para um imóvel que também abriga, desde janeiro deste ano, o setor de fiscalização de obras particulares da Prefeitura.
No local são realizados atendimentos relacionados à fiscalização de construções, incluindo notificações de habite-se, autos de infração de obras embargadas, notificações de embargos e de loteamentos irregulares ou clandestinos, entre outros serviços.
Com a mudança, o prédio passou a concentrar os principais setores administrativos e de atendimento da Secretaria de Obras.
Segundo a Prefeitura, o imóvel recebeu intervenções para adequação das instalações antes da transferência da estrutura. O espaço pertence à União e foi cedido gratuitamente ao município para uso da secretaria.
O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Para mais informações, os moradores podem entrar em contato com a Secretaria de Obras pelo telefone (12) 3131-6317. Já o setor de fiscalização de obras atende pelo número (12) 3131-6318.