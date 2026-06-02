Estudantes da rede pública de ensino podem se inscrever em cursos gratuitos de idiomas oferecidos pelo CEL (Centro de Estudos de Línguas) da Escola Estadual Estevam Ferri, em São José dos Campos. As matrículas seguem abertas até o dia 25 de junho.
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As vagas são destinadas aos cursos de Inglês, Espanhol, Libras, Japonês, Alemão e Italiano. A iniciativa é voltada para alunos da rede estadual e municipal que desejam complementar a formação escolar por meio do aprendizado de um novo idioma.
Podem participar estudantes a partir do 7º ano do Ensino Fundamental II. No caso do curso de Inglês, as vagas são exclusivas para alunos do Ensino Médio.
As inscrições devem ser realizadas presencialmente pelo responsável legal na secretaria da Escola Estadual Estevam Ferri.
Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar cópia da certidão de nascimento, RG e CPF do aluno e do responsável, comprovante de endereço atualizado, uma foto 3x4, declaração de escolaridade atualizada e cópia da carteira de vacinação.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na secretaria da unidade escolar, localizada na Rua Cantídio Miragaia, 100, no bairro Monte Castelo. O atendimento ocorre de segunda a quinta-feira, das 8h às 19h, e às sextas-feiras, das 8h às 15h30.
Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone (12) 3941-1766.