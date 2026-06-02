Estudantes da rede pública de ensino podem se inscrever em cursos gratuitos de idiomas oferecidos pelo CEL (Centro de Estudos de Línguas) da Escola Estadual Estevam Ferri, em São José dos Campos. As matrículas seguem abertas até o dia 25 de junho.

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As vagas são destinadas aos cursos de Inglês, Espanhol, Libras, Japonês, Alemão e Italiano. A iniciativa é voltada para alunos da rede estadual e municipal que desejam complementar a formação escolar por meio do aprendizado de um novo idioma.