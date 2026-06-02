02 de junho de 2026
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Confira o que abre e fecha em SJC no feriado de Corpus Christi

Por Da Redação | Divulgação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Confira o que abre e fecha em SJC no feriado de Corpus Christi
Confira o que abre e fecha em SJC no feriado de Corpus Christi

A Prefeitura de São José dos Campos anunciou nesta terça-feira (2) vai manter plantões de atendimento à população durante o feriado prolongado de Corpus Christi, nesta quinta (4) e sexta-feira (5). Estarão em funcionamento os setores de saúde, mobilidade urbana e segurança. Hospitais e UPAs atenderão ininterruptamente.

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O Paço Municipal, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve e USFs (Unidades de Saúde da Família) e as demais repartições municipais não terão expediente na quinta-feira (4) e na sexta-feira (5), reabrindo normalmente na segunda-feira (8).

A coleta de lixo (comum e seletiva) e as feiras livres não sofrerão alterações durante o feriado. Os PEVs terão alteração no horário, assim como a Central 156 e o mercado municipal. Confira abaixo.

PEVs – Postos de Entrega Voluntária

  • Quinta-feira (4): das 8h às 12h
  • Sexta-feira (5): das 8h às 17h
  • Mercado Municipal
  • Quinta-feira (4): das 7h às 14h
  • Sexta-feira (5): das 7h às 17h
  • Central 156
  • Quinta-feira (4): das 8h às 20h
  • Sexta-feira (5): das 6h às 22h

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