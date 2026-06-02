Uma jovem de 24 anos morreu em um acidente de trânsito poucas horas após adquirir uma motocicleta nova ao lado do marido. A vítima estava na garupa do veículo quando ocorreu a colisão envolvendo outros automóveis. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

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O acidente aconteceu na BR-116, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima foi identificada como Nara Mônica Alves de Almeida.