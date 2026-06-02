Uma jovem de 24 anos morreu em um acidente de trânsito poucas horas após adquirir uma motocicleta nova ao lado do marido. A vítima estava na garupa do veículo quando ocorreu a colisão envolvendo outros automóveis. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
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O acidente aconteceu na BR-116, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima foi identificada como Nara Mônica Alves de Almeida.
Segundo informações preliminares, Nara e o marido, Joelson Alves, de 28 anos, haviam acabado de sair de uma concessionária após a compra da motocicleta. Antes de iniciar a viagem, a jovem chegou a registrar uma foto ao lado do veículo recém-adquirido.
Durante o trajeto de volta para casa, a motocicleta em que o casal estava se envolveu em uma batida com dois veículos. Com o impacto, Nara sofreu ferimentos graves e morreu antes da chegada do socorro.
Joelson foi resgatado em estado grave e encaminhado para atendimento médico. O atual estado de saúde dele não havia sido divulgado até a última atualização do caso.
As circunstâncias que levaram ao acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. A dinâmica da colisão e as possíveis responsabilidades ainda serão apuradas.