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TRAGÉDIA

Antes de morrer, mulher fez foto em moto nova

Por Da Redação | Itaitinga (CE)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Antes de morrer, mulher fez foto em moto nova
Antes de morrer, mulher fez foto em moto nova

Uma jovem de 24 anos morreu em um acidente de trânsito poucas horas após adquirir uma motocicleta nova ao lado do marido. A vítima estava na garupa do veículo quando ocorreu a colisão envolvendo outros automóveis. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

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O acidente aconteceu na BR-116, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima foi identificada como Nara Mônica Alves de Almeida.

Segundo informações preliminares, Nara e o marido, Joelson Alves, de 28 anos, haviam acabado de sair de uma concessionária após a compra da motocicleta. Antes de iniciar a viagem, a jovem chegou a registrar uma foto ao lado do veículo recém-adquirido.

Durante o trajeto de volta para casa, a motocicleta em que o casal estava se envolveu em uma batida com dois veículos. Com o impacto, Nara sofreu ferimentos graves e morreu antes da chegada do socorro.

Joelson foi resgatado em estado grave e encaminhado para atendimento médico. O atual estado de saúde dele não havia sido divulgado até a última atualização do caso.

As circunstâncias que levaram ao acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. A dinâmica da colisão e as possíveis responsabilidades ainda serão apuradas.

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