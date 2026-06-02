Morreu nesta terça-feira (2), aos 95 anos, em São José dos Campos, a professora Zélia Ortiz, uma das principais referências da educação no município.

Nascida em Taubaté, Zélia era formada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre em Tecnologia Educacional pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ao longo da carreira, lecionou em instituições como a Unesp, o Colégio Olavo Bilac e a Escola Estadual João Cursino.

Reconhecida pela dedicação ao ensino e pelo conhecimento em Biologia, a professora contribuiu para a formação de gerações de estudantes, incluindo médicos, pesquisadores, professores e engenheiros.