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LUTO

Morre a professora Zélia Ortiz, referência na educação em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Zélia Ortiz
Zélia Ortiz

Morreu nesta terça-feira (2), aos 95 anos, em São José dos Campos, a professora Zélia Ortiz, uma das principais referências da educação no município.

Nascida em Taubaté, Zélia era formada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre em Tecnologia Educacional pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ao longo da carreira, lecionou em instituições como a Unesp, o Colégio Olavo Bilac e a Escola Estadual João Cursino.

Reconhecida pela dedicação ao ensino e pelo conhecimento em Biologia, a professora contribuiu para a formação de gerações de estudantes, incluindo médicos, pesquisadores, professores e engenheiros.

Além da trajetória na educação, Zélia também teve atuação comunitária e foi uma das fundadoras da Capela Nossa Senhora de Fátima, em São José dos Campos.

O velório será realizado nesta terça-feira (2), a partir das 21h30, na Urbam, em São José dos Campos. O sepultamento está marcado para quarta-feira (3), às 10h, no Cemitério da Venerável Ordem Terceira, em Taubaté.

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