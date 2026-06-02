02 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

Ao tentar proteger esposa, marido de influenciadora é executado

Por Da Redação | Londrina (PR)
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Ao tentar proteger esposa, marido de influenciadora é executado
Ao tentar proteger esposa, marido de influenciadora é executado

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros na noite de domingo (31) ao tentar proteger a esposa durante um ataque armado. A mulher, uma influenciadora digital de 33 anos, também foi baleada, mas sobreviveu. Segundo a Polícia Militar, o alvo inicial dos criminosos seria ela.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu dentro da residência do casal, em Londrina, no norte do Paraná. De acordo com as informações da investigação, duas pessoas, um homem e uma mulher, chegaram ao imóvel pouco antes da meia-noite e iniciaram uma discussão com os moradores.

Em seguida, o suspeito sacou uma arma e efetuou vários disparos. O jovem foi atingido no tórax e no abdômen ao se colocar na frente da companheira na tentativa de protegê-la. A influenciadora também foi baleada na região da clavícula e recebeu atendimento médico.

Após os tiros, os suspeitos fugiram em um veículo utilitário. Testemunhas relataram que o casal deixou o local logo após o crime.

As investigações apontam que os autores teriam procurado anteriormente pela influenciadora em uma loja de conveniência da cidade. Ao não encontrá-la no estabelecimento, eles seguiram até o endereço onde ela morava.

Um vídeo gravado pela influenciadora logo após o atentado mostra os momentos seguintes ao crime. Nas imagens, ela aparece ferida e cita os nomes dos supostos autores dos disparos, enquanto o marido está caído no chão.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o homicídio tenha sido motivado por um desentendimento pessoal. Conforme informações divulgadas pela imprensa local, havia uma recente rivalidade entre a influenciadora e outra mulher ligada ao seu círculo de convivência.

Os investigadores apuram se o ataque foi planejado e se teve motivação relacionada a vingança ou acerto de contas. Até o momento, os suspeitos não haviam sido presos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários