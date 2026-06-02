Um jovem de 23 anos foi morto a tiros na noite de domingo (31) ao tentar proteger a esposa durante um ataque armado. A mulher, uma influenciadora digital de 33 anos, também foi baleada, mas sobreviveu. Segundo a Polícia Militar, o alvo inicial dos criminosos seria ela.
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O crime aconteceu dentro da residência do casal, em Londrina, no norte do Paraná. De acordo com as informações da investigação, duas pessoas, um homem e uma mulher, chegaram ao imóvel pouco antes da meia-noite e iniciaram uma discussão com os moradores.
Em seguida, o suspeito sacou uma arma e efetuou vários disparos. O jovem foi atingido no tórax e no abdômen ao se colocar na frente da companheira na tentativa de protegê-la. A influenciadora também foi baleada na região da clavícula e recebeu atendimento médico.
Após os tiros, os suspeitos fugiram em um veículo utilitário. Testemunhas relataram que o casal deixou o local logo após o crime.
As investigações apontam que os autores teriam procurado anteriormente pela influenciadora em uma loja de conveniência da cidade. Ao não encontrá-la no estabelecimento, eles seguiram até o endereço onde ela morava.
Um vídeo gravado pela influenciadora logo após o atentado mostra os momentos seguintes ao crime. Nas imagens, ela aparece ferida e cita os nomes dos supostos autores dos disparos, enquanto o marido está caído no chão.
A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o homicídio tenha sido motivado por um desentendimento pessoal. Conforme informações divulgadas pela imprensa local, havia uma recente rivalidade entre a influenciadora e outra mulher ligada ao seu círculo de convivência.
Os investigadores apuram se o ataque foi planejado e se teve motivação relacionada a vingança ou acerto de contas. Até o momento, os suspeitos não haviam sido presos.