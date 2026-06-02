Um jovem de 23 anos foi morto a tiros na noite de domingo (31) ao tentar proteger a esposa durante um ataque armado. A mulher, uma influenciadora digital de 33 anos, também foi baleada, mas sobreviveu. Segundo a Polícia Militar, o alvo inicial dos criminosos seria ela.

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O crime aconteceu dentro da residência do casal, em Londrina, no norte do Paraná. De acordo com as informações da investigação, duas pessoas, um homem e uma mulher, chegaram ao imóvel pouco antes da meia-noite e iniciaram uma discussão com os moradores.