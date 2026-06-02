A Polícia Civil, por meio da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, realizou nesta terça-feira (2) uma operação para desarticular uma rede criminosa investigada por tráfico de drogas no Vale do Paraíba e no Litoral Norte.
Segundo a Deic, a ação teve como foco suspeitos com atuação nas cidades de Taubaté e Pindamonhangaba, além de uma ramificação identificada em Ubatuba.
A investigação teve início após a prisão de dois apontados como líderes da associação criminosa, em agosto de 2025. Na ocasião, foram apreendidas uma grande quantidade de drogas e uma pistola calibre 9 mm.
Com o avanço das investigações, a Justiça expediu dois mandados de prisão temporária e mandados de busca. Durante a operação desta terça-feira, dois homens foram capturados, sendo um deles na cidade de Ubatuba. A ação também resultou no registro de um flagrante por tráfico de drogas em Pindamonhangaba.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a apuração sobre a atuação do grupo criminoso.
Em nota, a Deic de Taubaté informou que mantém o compromisso no combate ao tráfico de drogas em sua área de atuação.