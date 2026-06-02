A Polícia Civil, por meio da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, realizou nesta terça-feira (2) uma operação para desarticular uma rede criminosa investigada por tráfico de drogas no Vale do Paraíba e no Litoral Norte.

Segundo a Deic, a ação teve como foco suspeitos com atuação nas cidades de Taubaté e Pindamonhangaba, além de uma ramificação identificada em Ubatuba.

A investigação teve início após a prisão de dois apontados como líderes da associação criminosa, em agosto de 2025. Na ocasião, foram apreendidas uma grande quantidade de drogas e uma pistola calibre 9 mm.