O Tribunal de Justiça expediu na tarde dessa terça-feira (2) uma liminar (decisão provisória) que determina que 70% dos servidores municipais de Taubaté permaneçam em atividade, sob pena de multa diária de R$ 20 mil por categoria, em caso de descumprimento.

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A decisão foi expedida em uma ação movida pela Prefeitura contra o Sindicato dos Servidores, que entrou em greve nessa terça-feira. Na liminar, o desembargador Damião Cogan, vice-presidente em exercício do TJ, afirmou que "o direito de greve está previsto aos servidores", mas que "a prestação de serviços públicos essenciais" não pode "sofrer interrupção, sob pena de danos irreparáveis à população que deles necessita".