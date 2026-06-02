O USTR (Representante Comercial dos Estados Unidos) propôs, em documento divulgado na noite de segunda-feira (1°), a aplicação de novas tarifas de 25% sobre todas as importações brasileiras.

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A medida poupa a Embraer, terceira maior fabricante de aviões comerciais do mundo e uma das principais exportadoras do país, mas pode prejudicar empresas instaladas no Vale do Paraíba.