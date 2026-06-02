Um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio foi registrado na tarde desta terça-feira (2), em frente ao Carrefour, em São José dos Campos.
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A colisão mobilizou a atenção de motoristas que passavam pela região. As circunstâncias do acidente ainda não foram oficialmente informadas.
Apesar do impacto, as primeiras informações apontam que não houve feridos. A ocorrência teria resultado apenas em danos materiais nos veículos envolvidos.