Um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio foi registrado na tarde desta terça-feira (2), em frente ao Carrefour, em São José dos Campos.

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A colisão mobilizou a atenção de motoristas que passavam pela região. As circunstâncias do acidente ainda não foram oficialmente informadas.