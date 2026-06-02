A Polícia Civil intensificou as buscas por três homens apontados como responsáveis pelo assassinato do comerciante chinês Yunsheng Chen, de 51 anos, morto a tiros em frente ao próprio supermercado, em São José dos Campos.

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As investigações revelaram que os suspeitos já haviam sido citados em crimes contra comerciantes estrangeiros e podem ter escolhido imigrantes como alvos preferenciais de roubos na região.