Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas nesta terça-feira (2), em Taubaté, após a Polícia Militar localizar grande quantidade de entorpecentes dentro de uma casa no Residencial Santa Izabel.
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Segundo o boletim de ocorrência, a ação começou durante patrulhamento no bairro Esplanada Santa Terezinha. Os policiais avistaram um homem em atitude suspeita na rua Alfredo Teles Peixoto e deram ordem de abordagem. O suspeito fugiu a pé, passou por diversas ruas e entrou em uma residência na avenida Antônio Cândido de Oliveira Filho. Em seguida, conseguiu escapar pelo telhado de casas vizinhas e não foi localizado.
Durante as investigações, uma denúncia anônima informou aos policiais que o imóvel usado pelo suspeito para fugir seria utilizado para armazenar drogas. A equipe consultou o sistema de monitoramento por câmeras e constatou movimentação de pessoas dentro da casa.
No local, os policiais abordaram duas mulheres no quintal. Uma delas, identificada como Verônica Regina Rosálio, teria declarado que guardava drogas no imóvel para um terceiro, descrito apenas como “moreno”. Ela também informou que os entorpecentes estavam no quarto central da residência.
Durante vistoria, foram encontradas porções de maconha, cocaína, crack, haxixe e oxi, parte já fracionada e pronta para comercialização. Também foram apreendidas balanças de precisão, celulares e diversas embalagens usadas para acondicionar os entorpecentes.
Entre as drogas apreendidas estavam cerca de 2,6 kg de cocaína, 2,5 kg de maconha em tijolos, além de porções fracionadas de crack, haxixe, oxi e maconha. Conforme o registro, também foram encontrados centenas de potes e pinos usados para armazenar as substâncias.
A outra mulher abordada disse que não morava no imóvel e que apenas acompanhava a irmã. Segundo o boletim, não foram encontrados dinheiro ou outros objetos ligados diretamente à venda de drogas na residência.
Verônica foi indiciada por tráfico de drogas, crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. A prisão em flagrante foi registrada na Delegacia Seccional de Taubaté, e o caso será investigado pela Polícia Civil.