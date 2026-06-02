Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas nesta terça-feira (2), em Taubaté, após a Polícia Militar localizar grande quantidade de entorpecentes dentro de uma casa no Residencial Santa Izabel.

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Segundo o boletim de ocorrência, a ação começou durante patrulhamento no bairro Esplanada Santa Terezinha. Os policiais avistaram um homem em atitude suspeita na rua Alfredo Teles Peixoto e deram ordem de abordagem. O suspeito fugiu a pé, passou por diversas ruas e entrou em uma residência na avenida Antônio Cândido de Oliveira Filho. Em seguida, conseguiu escapar pelo telhado de casas vizinhas e não foi localizado.