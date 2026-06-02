Um homem morreu após ser atropelado pelo próprio caminhão na manhã desta terça-feira (2), no bairro Jardim Limoeiro, em São José dos Campos.

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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Luiz de Marillac da Silva, de 64 anos. O caso aconteceu na Rua Estácio José do Nascimento, às 8h16.