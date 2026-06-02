Um homem morreu após ser atropelado pelo próprio caminhão na manhã desta terça-feira (2), no bairro Jardim Limoeiro, em São José dos Campos.
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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Luiz de Marillac da Silva, de 64 anos. O caso aconteceu na Rua Estácio José do Nascimento, às 8h16.
De acordo com o registro policial, a Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender a ocorrência de um corpo encontrado em via pública, com suspeita de atropelamento. Após as primeiras diligências, foi apurado que a vítima era o motorista do caminhão envolvido no acidente.
Ainda conforme o boletim, Luiz teria descido do veículo para abrir o portão de uma empresa onde faria uma operação de carga ou descarga. Nesse momento, por motivos ainda a serem esclarecidos, o caminhão passou a se movimentar sozinho e acabou atropelando o motorista.
Luiz morreu ainda no local do acidente
A vítima morreu ainda no local. A área foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho da perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde serão realizados os exames necroscópicos.
O caso foi registrado no 8º Distrito Policial de São José dos Campos como morte suspeita e morte acidental. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.