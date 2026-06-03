A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) lidera o ranking paulista da violência com 6 das 10 cidades com a mais alta taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes do estado, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).
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O levantamento é feito por OVALE e compara as 100 maiores cidades paulistas com base nos dados oficiais do governo estadual. O indicador leva em conta o número de pessoas mortas em homicídios nos últimos 12 meses – maio de 2025 a abril de 2026.
Nesse intervalo, a região acumula 279 mortes em homicídios contra 275 no período anterior, um aumento de 1,45%. No primeiro quadrimestre de 2026, o Vale registrou 102 pessoas assassinadas (homicídio e latrocínio) contra 101 no mesmo período do ano passado, variação de 0,99%.
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Cidades no ranking da violência
Lorena mantém a primeira colocação do ranking paulista com 28,28 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes. A cidade registrou 24 mortes nos últimos 12 meses. O município lidera a violência no estado desde meados do ano passado.
Cruzeiro retomou a segunda colocação com 24,01 vítimas por 100 mil e 18 mortes violentas em 12 meses. A cidade, que já liderou o ranking, ultrapassou Ubatuba, que caiu para terceiro lugar com 23,66 vítimas por 100 mil e 22 mortes violentas.
Caraguatatuba manteve a quarta colocação do ranking estadual, com 17,79 vítimas por 100 mil e 24 pessoas assassinadas nos últimos 12 meses.
Pindamonhangaba é a quinta cidade do ranking paulista, com 25 mortes e taxa de 15,11 vítimas de homicídio por 100 mil. São Sebastião é a sexta colocada na lista estadual, com 14,72 vítimas por 100 mil e 12 assassinatos.
O top 10 é completado por Votorantim (taxa de 13,19 e 16 mortes), Araçatuba (12,76 / 25) e Itanhaém (11,94 / 12), respectivamente das regiões de Sorocaba, Araçatuba e Baixada Santista.
Outros municípios do Vale
Caçapava deixou as primeiras colocações e caiu para o 12º lugar, com 10,39 vítimas por 100 mil e 10 mortos em um ano.
Taubaté, que também já esteve entre as 10 mais violentas, é a 17ª da lista estadual, com 28 mortes violentas e taxa de 9,01 por 100 mil habitantes.
Guaratinguetá é a 20ª cidade mais violenta do estado, com taxa de 8,47 e 10 mortes em um ano.
Jacareí melhorou a posição e passou da 37ª para a 42ª colocação na lista, com 5,83 vítimas por 100 mil e 14 pessoas mortas – números menores do que o levantamento anterior.
São José dos Campos registrou aumento de 4,30 para 5,02 vítimas de homicídio por 100 mil e subiu da 67ª para a 58º posição do ranking estadual da violência, com 35 mortes em 12 meses – a cidade tinha 30 na pesquisa anterior.
Três cidades têm as menores taxas de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes do estado: São Roque (0), São Caetano do Sul (0) e Vinhedo (1,23).