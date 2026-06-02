Um comerciante de Jacareí perdeu R$ 95,46 mil após cair no golpe da falsa prova de vida. Ele foi enganado pelo criminoso que se passou por funcionário do INSS e orientou procedimentos por telefone e chamada de vídeo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso foi registrado como estelionato no Plantão da Polícia Civil de Jacareí, na segunda-feira (1º), após a vítima identificar saques e transferências não autorizadas na conta bancária.
Segundo o boletim de ocorrência, o comerciante trabalhava no caixa de sua padaria quando recebeu ligação de um homem que alegou atuar pelo INSS. O golpista afirmou que havia necessidade de realizar uma “prova de vida”.
A vítima, de 67 anos, relatou à polícia que, antes do contato, tentou fazer o procedimento por aplicativo bancário, mas não conseguiu. Depois disso, ao receber nova ligação do suposto funcionário, passou a seguir as orientações repassadas por telefone e chamada de vídeo.
A ocorrência teve como área de referência o Jardim Santa Maria, em Jacareí. O caso consta como autoria desconhecida.
Golpe começou com ligação falsa
O golpe começou quando o criminoso convenceu a vítima a executar procedimentos sob a justificativa de validação cadastral.
Durante a chamada, o comerciante recebeu instruções para simular uma transferência via Pix. Nesse momento, desconfiou da situação e encerrou a comunicação.
Depois da ligação, a vítima entrou em contato com a gerente e procurou a instituição bancária. Funcionários verificaram a conta e, naquele momento, não encontraram irregularidade. Mesmo assim, o comerciante pediu atenção e monitoramento por receio de fraude.
Nos dias seguintes, a vítima voltou à agência bancária mais de uma vez e reforçou a preocupação com possível golpe. Segundo o boletim, ele recebeu nova informação de que não havia movimentações indevidas.
A situação mudou quando o comerciante tentou usar o cartão bancário e percebeu falha no funcionamento. A filha alertou sobre a irregularidade, e a vítima decidiu verificar a conta.
Ao consultar os dados bancários, o comerciante identificou diversas transações não autorizadas. O boletim cita saques de valores menores e, depois, transferência de aproximadamente R$ 90 mil.
Golpe da prova de vida
O golpe resultou em prejuízo aproximado de R$ 95,46 mil. Parte do valor saiu também do limite de cheque especial, segundo o registro policial.
O boletim aponta três transferências para Itaú Holding e outras movimentações para o Mercado Pago. A vítima declarou que não reconhece as transações e não autorizou nenhuma pessoa a movimentar a conta.
O caso foi registrado como estelionato. A ocorrência foi encaminhada à delegacia da área do fato.
O que diz o INSS sobre prova de vida por telefone
O INSS alerta que não realiza prova de vida por telefone, mensagem de texto ou aplicativo de mensagem. O órgão também informa que não solicita dados pessoais, senhas, fotos de documentos ou transferências de dinheiro para fazer o procedimento.
Atualmente, a prova de vida ocorre de forma automática para a maioria dos beneficiários, por cruzamento de dados oficiais. Em caso de dúvida, o cidadão deve consultar os canais oficiais, como o aplicativo Meu INSS ou a Central 135.