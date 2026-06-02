Um comerciante de Jacareí perdeu R$ 95,46 mil após cair no golpe da falsa prova de vida. Ele foi enganado pelo criminoso que se passou por funcionário do INSS e orientou procedimentos por telefone e chamada de vídeo.

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O caso foi registrado como estelionato no Plantão da Polícia Civil de Jacareí, na segunda-feira (1º), após a vítima identificar saques e transferências não autorizadas na conta bancária.