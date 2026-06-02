02 de junho de 2026
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FALSA LIGAÇÃO

Comerciante de Jacareí perde R$ 95 mil em golpe da prova de vida

Por Jesse Nascimento | Jacareí
| Tempo de leitura: 3 min
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Imagem ilustrativa gerada por IA
Caso foi registrado como estelionato no Plantão da Polícia Civil de Jacareí
Caso foi registrado como estelionato no Plantão da Polícia Civil de Jacareí

Um comerciante de Jacareí perdeu R$ 95,46 mil após cair no golpe da falsa prova de vida. Ele foi enganado pelo criminoso que se passou por funcionário do INSS e orientou procedimentos por telefone e chamada de vídeo.

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O caso foi registrado como estelionato no Plantão da Polícia Civil de Jacareí, na segunda-feira (1º), após a vítima identificar saques e transferências não autorizadas na conta bancária.

Segundo o boletim de ocorrência, o comerciante trabalhava no caixa de sua padaria quando recebeu ligação de um homem que alegou atuar pelo INSS. O golpista afirmou que havia necessidade de realizar uma “prova de vida”.

A vítima, de 67 anos, relatou à polícia que, antes do contato, tentou fazer o procedimento por aplicativo bancário, mas não conseguiu. Depois disso, ao receber nova ligação do suposto funcionário, passou a seguir as orientações repassadas por telefone e chamada de vídeo.

A ocorrência teve como área de referência o Jardim Santa Maria, em Jacareí. O caso consta como autoria desconhecida.

Golpe começou com ligação falsa

O golpe começou quando o criminoso convenceu a vítima a executar procedimentos sob a justificativa de validação cadastral.

Durante a chamada, o comerciante recebeu instruções para simular uma transferência via Pix. Nesse momento, desconfiou da situação e encerrou a comunicação.

Depois da ligação, a vítima entrou em contato com a gerente e procurou a instituição bancária. Funcionários verificaram a conta e, naquele momento, não encontraram irregularidade. Mesmo assim, o comerciante pediu atenção e monitoramento por receio de fraude.

Nos dias seguintes, a vítima voltou à agência bancária mais de uma vez e reforçou a preocupação com possível golpe. Segundo o boletim, ele recebeu nova informação de que não havia movimentações indevidas.

A situação mudou quando o comerciante tentou usar o cartão bancário e percebeu falha no funcionamento. A filha alertou sobre a irregularidade, e a vítima decidiu verificar a conta.

Ao consultar os dados bancários, o comerciante identificou diversas transações não autorizadas. O boletim cita saques de valores menores e, depois, transferência de aproximadamente R$ 90 mil.

Golpe da prova de vida

O golpe resultou em prejuízo aproximado de R$ 95,46 mil. Parte do valor saiu também do limite de cheque especial, segundo o registro policial.

O boletim aponta três transferências para Itaú Holding e outras movimentações para o Mercado Pago. A vítima declarou que não reconhece as transações e não autorizou nenhuma pessoa a movimentar a conta.

O caso foi registrado como estelionato. A ocorrência foi encaminhada à delegacia da área do fato.

O que diz o INSS sobre prova de vida por telefone

O INSS alerta que não realiza prova de vida por telefone, mensagem de texto ou aplicativo de mensagem. O órgão também informa que não solicita dados pessoais, senhas, fotos de documentos ou transferências de dinheiro para fazer o procedimento.

Atualmente, a prova de vida ocorre de forma automática para a maioria dos beneficiários, por cruzamento de dados oficiais. Em caso de dúvida, o cidadão deve consultar os canais oficiais, como o aplicativo Meu INSS ou a Central 135.

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