Um homem foi condenado pela Justiça em Caraguatatuba por praticar estelionato reiterado contra uma mulher com quem se relacionava. A vítima fez 51 transferências bancárias em favor do réu, totalizando aproximadamente R$ 104 mil.

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Denunciado pelo Ministério Público, o homem foi condenado pela Vara Criminal de Caraguatatuba a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime de estelionato.