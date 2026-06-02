Um homem foi condenado pela Justiça em Caraguatatuba por praticar estelionato reiterado contra uma mulher com quem se relacionava. A vítima fez 51 transferências bancárias em favor do réu, totalizando aproximadamente R$ 104 mil.
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Denunciado pelo Ministério Público, o homem foi condenado pela Vara Criminal de Caraguatatuba a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime de estelionato.
Autor da ação penal, o promotor Renato Queiroz de Lima sustentou que o condenado se aproveitou do vínculo afetivo mantido com a vítima durante cerca de dez meses para convencê-la a realizar sucessivos depósitos sob a promessa de investimentos em criptomoedas e aplicações financeiras no exterior.
Segundo a denúncia do MP, o homem se apresentava falsamente como investidor bem-sucedido e alegava possuir elevado patrimônio em dólar e bitcoin.
As investigações apontaram ainda que ele utilizava comprovantes falsos de Pix e outros expedientes fraudulentos para induzir vítimas em erro.
O processo reuniu relatos de outras mulheres e de comerciantes de diferentes estados que narraram prejuízos semelhantes envolvendo falsas transferências bancárias, promessas de ressarcimento jamais cumpridas e uso de identidade financeira fictícia.